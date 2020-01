Erzurumlular'dan biber gazı sıkan polise tepki: Orucumuz bozuluyor!

Erzurum’da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında pazar günü oynanacak Süper Kupa maçının biletleri satışı sırasındaki organizyasyon bozukluğu, polis ile halkı karşı karşıya getirdi. Polisin biber gazı kullanmasına tepki gösteren Erzurumlular "Biber gazı orucumuzu bozuyor" diye tepki gösterdi.

Erzurum’da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında pazar günü oynanacak Süper Kupa maçının biletleri satılırken uzayan kuyruklar ve ardından gelen gerilim nedeniyle gün boyu belirli aralıklarla polis ile taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Polis, arbedeye biber gazı ve cop kullanarak müdahale ederken, vatandaşlar “Biber gazı oruç bozuyor” tepkisinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında Erzurum’da 12 Ağustos 2012 tarihinde Pazar günü oynanacak derbi maç için bilet satışı bugün saat 11.00’da başladı. Bilet satışının başlamasıyla birlikte kilometrelerce uzunluğunda bilet kuyruğu oluşturan taraftarlar, zaman zaman polisle karşı karşıya geldi. Çevik kuvvet polislerinin vatandaşa karşı agresif hareketleri ortamı iyice gererken, taraftarlar ile polisler arasında arbede yaşandı. Çıkan olaylara çevik kuvvet polislerinin hemen biber gazı ve cop kullanarak müdahale etmeleri dikkat çekerken, taraftarlar bu duruma uzun süre tepki gösterdi.

Bilet almak için bekleyen çok sayıda taraftarın oruç olduğunu ancak polisin olayların boyutuna bakmadan hemen biber gazı sıkarak olayların büyümesine neden olduğunu, insanları tahrik ettiğini savunan vatandaşlar, “Biber gazı oruç bozuyor. Bilet satışı başladı. Her şey yolunda giderken polisin agresif tutumu olayları tetiklemeye başladı. Her bağrışta biber gazı, orantısız güç kullanıp insanların oruçlarını bozdular. Bugün burada tam bir rezalet yaşandı. Derbi maçlar İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de her yerde oynanıyor. Erzurum ilk kez böyle bir maça ev sahipliği yapacak. Ancak yaşananlar her şeye gölge düşürdü. Polis güvenlik tedbirini yeterince alamadığı için aradan kaynamaya çalışanlar oldu. Bu durum da olayları gün boyu tetikledi. Biber gazı yüzünden orucumuz bozuldu” diye konuştu.

Öte yandan, Yeni Erzurum Stadyumu gişelerinde bilet satışı yapılırken, atlı polislerin de görev alarak bilet kuyruğunda bekleyen vatandaşları sıraya sokmaya çalıştıkları gözlendi.