Polisin sıktığı biber gazından komaya giren Birben hayatını kaybetti

Kavgayı ayırırken polisin sıktığı biber gazından sonra baygınlık geçiren ve kaldırıldığı hastanede komaya giren Çayan Birben, yaşam savaşını kaybetti.

Polisleri astım hastası olduğu yönünde uyaran ve biber gazı sıkmamalarını isteyen gencin babası, polisler kendisine açıklama yapana kadar beyin ölümü gerçekleşen oğlunun fişini çekmeyeceğini açıklamış ve olaya isyan etmişti.

Yalova' da parktaki kavgaya müdahale ederken polisin sıktığı gaz nedeniyle komaya girdiği öne sürülen astım hastası Çayan Birben tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti...



Yakınları son ana kadar umutlu bekledi



Yalova Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veren Çayan Birben’in yakınları, hastane bahçesinde Birben’in sağlık durumuyla ilgili iyi bir haber almak umuduyla bekledi.

Arkadaşları ve yakınları tarafından hastane bahçesindeki bir minibüsün arkasına asılan, üzerinde ”yorumsuz” yazılı Birben’in fotoğrafının yanına gelen abla Özge Birben, güçlükle sakinleştirildi.

Baba Ahmet Birben’e sarılan ve kardeşinin fotoğrafını okşayan Özge Birben, ”Kardeşim, teslim olma, sen güçlüsün. Bak senin Fenerbahçe formanı giydim. Hadi kalk. Neden dolabımı karıştırdın diye kız bana” diyerek gözyaşı döktü.



Yalova Emniyeti: Tahkikat sürüyor



Yalova Emniyet Müdürlüğü, astım hastası gencin, iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken polisin kullandığı biber gazından etkilendiği iddiasıyla ilgili, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden polis başmüfettişi talep edildiğini bildirdi.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 27 Mayıs gecesi saat 22.30 sıralarında alınan kavga ihbarı üzerine iki ekibin, Fevzi Çakmak Mahallesi Abdullah Baştürk Parkı önündeki olay yerine gittiği, tartıştıkları belirlenen E.Y ve oğlu U.Y ile F.D ve yanında bulunan O.D ve K.B’nin sorgusunun yapıldığı belirtildi.

Bu esnada, aralarında Ç.B’nin de bulunduğu 4-5 kişilik bir grubun küfrederek saldırıda bulunduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: ”Bu grubun içinde bulunan E.D isimli şahsın elinde metal cop bulunduğu ve E.Y isimli şahsa vurmaya başlaması üzerine tarafları ayırmak için müdahale edilmiş ve telsiz ile takviye ekip talebinde bulunulmuştur. Olayın ani olarak gelişmesi, metal cop kullanılması, bir tarafın kalabalık olması ve hedef alınarak şahsa saldırıda bulunulması, yapılan kolluk uyarılarına uyulmaması nedeniyle görevliler tarafından biber gazı kullanmak sureti ile 4-5 kişilik grubun saldırısı öncelikle defedilmiş, tarafların birbirinden ayrılması sağlanmıştır. Bu müdahale sonrasında kavgaya karışan 2 kişi yakalanmış, diğerleri olay yerinden kaçmışlar, kısa bir süre sonra olay yerine yakın bir iş yeri sahibi orada bulunan 4532 kod numaralı ekip personeline, sahibi olduğu internet kafede yatar vaziyette bir şahıs bulunduğunu bildirmiş, ekip bu bilgi üzerine haber merkezi aracılığıyla ambulans talebinde bulunmuş ve şahıs sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında hastaneye götürülmüştür.” Olaya karışan S.D, E.D, S.D, H.G.A ve K.B’nin kısa süre sonra gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, yaralı olarak hastaneye götürülen Ç.B’nin yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan şahısların tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ”Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma yürütülmekte olup, ayrıca basında çıkan iddialarla ilgili olarak idari tahkikat başlanılmış, olay her yönüyle incelenmektedir. Ayrıca bu husus ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü’nden polis başmüfettişi talep edilmiştir. Sonucu itibariyle olaya müdahale sonrasında yaralı olup, tedavisi devam eden şahsın durumu derin üzüntüyle karşılanmıştır.” Fevzi Çakmak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Yıldız Sokak’taki Abdullah Baştürk Parkı’nda, iki grup arasında çıkan kavgada astım hastası olduğu belirtilen Çayan Birben (31), olay yerine sevk edilen polisin gruplara müdahalesinin ardından aniden fenalaşmış ve Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.