Polis 12 yılda 628 bin kilo biber gazı sıktı!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, 2000 yılından bu yana 628 bin kilo biber gazı ithal edildiğini açıkladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, 2000 yılından bu yana 628 bin kilo biber gazı ithal edildiğini açıkladı. Yazıcı, ithal edilen biber gazına toplam 21 milyon dolar ödendiği bilgisini verdi.

Kıvanç El'in Akşam gazetesinde yer alan haberine göre, CHP’li Umut Oran’ın biber gazı ithalatına ilişkin soru önergesini yanıtlayan Bakan Yazıcı, 2000 yılından bu yana ithal edilen biber gazlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Resmi adı ‘oleoresin capsicum’ olan ve kamuoyunda biber gazı olarak bilinen gaz ile ‘cholorobenzylidenemalononitril’ olarak bilinen göz yaşartıcı gazların ithalat kodunun ‘9304’ olduğu bilgisini veren Yazıcı, 2000 yılı başından haziran ayı sonuna kadar 628 bin 668 kilogram biber gazı ve göz yaşartıcı gaz ithal edildiğini bunların da 21.2 milyon dolar ödendiğini ifade verdi. Hayati Yazıcı, CHP’li Oran’ın ithalatı yapan firmalara ilişkin sorusuna ise, “İthalatı gerçekleştirenlere ilişkin bilgiler ticari sır niteliğinde olduğundan bu bilgilerin paylaşılması ve yayınlanmasının uygun olmayacağı değerlendirilmektedir” dedi.