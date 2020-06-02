Şahan Gökbakar'dan "Şirketinde çalışan güvenlik görevlisini Covid-19 olduğu için işten çıkardı" iddiasına yanıt

Komedyen Şahan Gökbakar, kardeşi Togan Gökbakar birlikte kurduğu Çamaşırhane Film şirketinde çalışan güvenlik görevlisi S.D.'nin Covid-19 olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldığı iddialarının doğru olmadığını söyledi.

TIKLAYIN - "Şahan Gökbakar'ın şirketi güvenlik görevlisini Covid-19 olduğu için işten çıkardı" iddiası

Gökbakar, konuya ilişkin "Çamaşırhane filmin kendi çalışanları listesinde güvenlik görevlisi bulunmamaktadır. Biz bu hizmeti dışarıdan alıyoruz. Güvenlik şirketiyle anlaşma yaparak o şirkete bağlı 3 ayrı güvenlik görevlisi oluşturuyor. Bu arkadaşların bazıları uzun bazıları kısa çalışıyor. Bu personelin tüm sorumluluğu o şirkete bağlı" dedi.

Koronavirüs salgını başladığında Çamaşırhane'deki tüm çalışanlara maaşlarını aynı şekilde ödemeye devam ettiğini söyleyen Gökbakar, "Herkes maaşını aldı. Aynı zamanda ben bizzat bizim şirketimizde bordrolu olmayan güvenliğinin de maaşını alıp almadığını sorguladım. Maaşı veriyoruz size ödüyorlar mı diye! Herhangi bir güvenlik görevlisi bizim şirketimizde çalışmıyor" diye konuştu.

Gökbakar şöyle devam etti:

"Bu olay böyle yansıyınca ve tabii Sabah gazetesi olunca neyse araştırayım dedim. Securitas'a ulaştık ve bir açıklama aldım. 21 Mart'a kadar rapor alan çalışan 23 Mart'ta şube müdürüne kişisel nedenler dolayısıyla iş bırakmak istediğini söylemiş ve kendi isteğiyle işi bırakmış. Açıklama böyle diyor.

Bu vatan haini Şahan, ahlaksız Şahan bir güvenliği Koronavirüs'ten işten atmış... Ne oldu şimdi? Bir araştır! Ara!"

"Benim herhangi bir siyasi partiyle bağım yok"

Gökbakar, hakkında çıkan diğer haberlerle ilgili de şunları söyledi:

"Benim herhangi bir siyasi partiyle bağım yok. Kaz Dağlarıyla ilgili yaptığımız destek sebebiyle hakkımda vatan haini dendi. Kaz dağlarında bir tek kibrit çöpüm yok. Dikili ağacım vardır belki... Villam olmadan da konuşuyorum...

Veyahut belediye seçimleri... Beni hiç ilgilendirmiyor Ekrem Bey mi Binali Bey mi? Ben mizah yaptım taklit yaptım... İşim bu... Bu konuyla ilgili ben taraf değilim... Orada yapılan şey yanlıştı tepkimi gösterdim... Geçti gitti... Gezi olaylarındaki tavrım da netti. Özeti uzun yıllardır bu işler böyle... Ben nasıl bir insansam öyleyim... Fikrimi söylemeye devam edeceğim. Bu Türk haberleri de artık yeni normalleşme sürecimizde medyamızda normalleşsin."