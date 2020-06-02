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Magazin

"Şahan Gökbakar'ın şirketi güvenlik görevlisini Covid-19 olduğu için işten çıkardı" iddiası

02 Haziran 2020 11:47

Şahan Gökbakar ve kardeşi Togan Gökbakar'ın birlikte kurduğu Çamaşırhane Film şirketinde çalışan güvenlik görevlisi S.D.'nin Covid-19 olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldığı iddia edildi.

Günaydın'ın haberine göre; genç adam, 19 Mart'ta grip oldu. Bakırköy'deki devlet hastanesine giderek tedavi olan S.D., hastanenin iki gün rapor vermesinin ardından evinde dinlenmeye başladı. İşe geri dönen S.D., Çamaşırhane Film'den bağlı olduğu şirkete geri gönderildi.

"Sen Koronavirüs olmuşsun"

İddialara göre güvenlik görevlisi S.D., şirket yetkililerinin, "Sen Koronavirüs olmuşsun" tepkisiyle karşı karşıya kaldı. İşten de çıkarıldığını ifade eden S.D.; savcılığa başvurarak şirketin söz konusu eylemi nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. S.D. hem bağlı olduğu şirketten, hem de Çamaşırhane Film'den şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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