Sağlıklı Kemikler, sağlıklı eklemler: Uzmanlardan Darülaceze sakinlerine egzersiz eğitimi

Dünya Geriatri Günü ve Osteoporoz Günü etkinlikleri kapsamında (FTR) Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, Darülaceze sakinlerine, 'Sağlıklı Kemikler, Sağlıklı Eklemler, Ağrısız Yaş Alma' temalı uygulamayla egzersiz eğitimi verdi. Darülaceze sakinleri uzmanlar eşliğinde egzersiz yaptı.

Etkinliğe, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ketenci, dernek İkinci Başkanı Prof. Dr. Dilşad Sindel ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Karan ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci katıldı. Konuşmalarının ardından uzmanlar, Darülaceze sakinleriyle birlikte egzersiz yaptı.

Kadınların kabusu: Kemik erimesi

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Dilşad Sindel, "Yaşlanmada önemli sorun kırıklar; düşmelerin önlenmesi, kemik sağlığı" konulu sunumunda dünyada 200 milyon kişide kemik erimesine rastlanıldığını, bu durumun daha çok kadınlarda görülen bir rahatsızlık olduğuna dikkati çekti.

Kalsiyum ve D vitamini önemli

Her 3 kadın ve her 5 erkekten birinde 50 yaşından sonra kırık riskinin arttığına işaret eden Sindel, kemik erimesi riskini azaltmak için düzenli egzersiz yapmanın ve sağlıklı beslenmenin önemini vurguladı. Kalsiyum ve D vitamini alımına vurgu yapan Profesör, sigara, alkol ve gazlı içecek tüketimine dikkat edilmesini önerdi.

"85 yaşından sonra başlansa dahi etkili"

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Karan egzersize başlamak için yaşın önemli olmadığını kaydederek her yaşta etki gösterdiğini bildirdi. Karan, düzenli egzersiz yapanların hiç yapmayanlara göre 85 yaşından sonra başlanılsa dahi 3 yıl daha uzun yaşayacağını söyledi.