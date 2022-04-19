Sağlıkçı sorunu baş göstermeye başladı: Uzman doktor kadroları iki katına çıkarılacak

Koronavirüs pandemisi nedeniyle hastanelere mesafeli duran vatandaşlar, salgının yavaşlamasıyla birlikte teşhis ve tedavilerini erteledikleri hastalıklar için polikliniklerin yolunu tutmaya başladı. Bu da hastanelerde yoğunluğa neden olurken, sorunun çözümü için uzman doktor kadrolarının iki katına çıkarılması kararı alındı.

Hürriyet'ten Nur Babacan'ın haberine göre; sağlık sisteminde pandemi sürecinde yaşanan sorunların çözümü için bazı adımlar atılacak. Hastanelerdeki yığılma ve randevu alamama sorununun bekletilen ve ihmal edilen tedaviler nedeniyle yaşanmaya başladığı belirtiliyor. Diğer bir neden ise biriken hasta kapasitesini karşılayacak yeterli sağlık çalışanı olmaması.

Çok sayıda doktorun ayrılması nedeniyle, sağlık personeli açığı olduğu ifade edildi. Bu konu, AKP'nin de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sağlık personeli açığının kapatılması için çalışma yapılmasını istediği öğrenildi.

Önümüzdeki dönem yapılacak uzmanlık sınavı başvurusu için kadroların iki kat artırılmasının planlandığı belirtiliyor. Bu yıl 15 bine yakın yeni doktorun mezun olduğu, açığın kapatılmasının uzmanlık eğitimiyle birlikte zaman alacağı ifade ediliyor.