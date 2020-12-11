Sağlık meslek örgütleri: Açıklanan ölüm sayıları halen tutarlı değil

Sağlık meslek örgütleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı “Koronavirüs kaynaklı ölüm sayılarında tutarlılık olmadığına” dikkati çekti. Toplam vaka sayısının 1.5 milyonun üzerinde olduğunun açıklanmasına ilişkin de değerlendirmede bulunan sağlık kuruluşları, 2 milyona civarında vaka olduğunu düşündüklerini aktardı.

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Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal imzalı habere göre, İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, Koca’nın önceki gün ilk defa toplam vakanın 1.5 milyonun üzerinde olduğunu söylemesine ilişkin, “Bizim tahminlerimize göre de 1.8-2 milyon civarında vaka var. Tabii saptamayan vakalarla da hasta sayısı çok daha yüksek” dedi.

"Türkiye’nin ortalama 120 milyona yakın doza ihtiyacı var"

Çamlı, “Toplumun en az yüzde 65’inin aşılanması gerekiyor. İki doz aşı ihtiyacı olacağını düşünürsek şu anda Türkiye’nin ortalama 120 milyona yakın doza ihtiyacı var. Oysa 50 milyonluk bir anlaşma konuşuluyor” ifadelerini kullandı.

"Bakanın ölü sayıları konusunda tutarlılığı yok"

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu ise ölü sayılarındaki tartışmaları değerlendirdi. “Bakanın ölü sayıları konusunda tutarlılığı yok” diyen Küçükosmanoğlu, “Bakan bulaşıcı hastalıkların hepsinin Covid-19 olmadığını söylüyor. O zaman Türkiye’de Covid-19 dışında bir bulaşıcı hastalık olmalı. Toplantıda bir slayt gösterdi. Diğer bulaşıcı hastalıklar diye bir listesi vardı ama kendisi de herhalde inanmadı ki bu slaytı hemen kaldırdı. Slaytta ‘Batı Nil Ateşi’ gibi garip, yılda 1-2 vaka görülen hastalıklar vardı. Büyükşehir belediyelerinin paylaştığı sayıların doğru olduğunu, aldığımız verilerden görüyoruz” dedi.

"Ne yazık ki haklı çıktık"

Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç ise açıklanan toplam vaka sayılarına ilişkin “Ne yazık ki vaka sayıları konusunda haklı çıktık. Biz vaka sayılarını açıklarken ‘hainlikle’ suçlanıyorduk. Şimdi Sağlık Bakanlığı da bizim sayılarımızı açıklamaya başladı. Şimdi MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye de bu sayıları nasıl yorumladığını sormamız gerekiyor” dedi.