Sağlık Endüstrileri Platformu'ndan 19 milyar liralık alacak için Cumhurbaşkanı'na çağrı: Sektörümüz faaliyetlerini sürdüremez hale geldi

Sağlık endüstrisinden 19 örgütün ortaklaşa kurduğu Sağlık Endüstrileri Platformu, kamunun ve üniversite hastanelerinin sektöre olan 19 milyar liralık borcuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın borçların yüzde 60 oranında feragat istediğine dikkat çeken Platform, “Toplam 19 milyar liralık alacağını tahsil edemeyen sektörümüz artık faaliyetlerini sürdüremez hale gelmiştir” dedi.

Kamudan ve üniversite hastanelerinden 19 milyon lira alacağı alan sektör temsilcileri, artık malzeme ve hizmet sunamayacak hale geldiklerini belirtiyor. Ankara’da bir otelde basın toplantısı düzenleyen, sektörden 19 örgütün ortaklaşa kurduğu Sağlık Endüstrileri Platformu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı harekete geçmeye çağırdı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Medikal Meclisi Başkanı Levent Mete Özgürbüz, stratejik bir sektör olduklarını vurgulayarak, ödenmeyen 19 milyon lirayı hatırlattı. “Üreticilerimizin gelişme, ihracat, yenilik için harcayacağı sermayesi maalesef tahsil edemediğimiz hizmeti fonlamakta kullanılıyor” diyen Özgürbüz, üreticilerin ve tedarikçilerin Türkiye’de mal satmak yerine dışarıya yöneldiğini kaydetti.

"Yüzde 60'a varan feragat talep ediliyor"

Platform adına ortak basın açıklamasını okuyan Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED) Başkanı Ayhan Öztürk, firmaların zor ekonomik koşullara rağmen hizmet vermeye çalıştığını ifade ederek, “Yüz binlerce tıbbi cihaz ve medikal sarfın üretimini, ithalatını, satışını, teknik hizmetini ve vaka desteğini veren sektörümüz kamu hastanelerinden 16 aydır, üniversite hastanelerinden 36 aydır ödeme alamamaktadır. Buna ek olarak Maliye Bakanlığı ile sürdürülen görüşmelerden bir netice alınamadığı gibi sektörümüzden yüzde 60’a varan feragat talep edilmektedir” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu feragat talebinin sektörü belirsizliğin içine sürüklediğinin altını çizen Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2018 yılındaki talimatını hatırlatarak, şunları söyledi:

“Nisan 2018’ de üniversite alacaklarının çok uzun vadelerde ödenmesi nedeniyle ciddi bir krizin eşiğindeyken Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2018 yılı öncesi için yasal düzenleme yapılarak alacaklardan belli bir oranda bir defaya mahsus feragat yapılması koşulu ile ödemelerin yapılması sağlanmıştır. Yine bu süreçte artık ödemelerin sözleşmelerde yazılı vadelerde yapılacağı tüm firmalara deklere edilmiştir. Buna rağmen belirtilen vadelerde ödeme yapılmadığı için bugün gelinen noktada kamu hastanelerinden 16 ay, üniversite hastanelerinden de 36 aya varan vadelerde toplam 19 milyar liralık alacağını tahsil edemeyen sektörümüz artık faaliyetlerini sürdüremez hale gelmiştir.”

"Bakanlığın talebi hakkaniyetli değil"

Ödeme almamalarının yanı sıra döviz kuru ve enflasyon oranları nedeniyle de sektörün tamamen çıkmaza girdiğini ifade eden Öztürk, girdi maliyetlerinin artığının altını çizerek, “(Maliye Bakanlığı’nın) Bu feragat talebini kabul etmemiz beklenmektedir. Bu koşularda, 2018 - 2020 yıllarına ait alacaklarımız için yeni bir iskonto uygulanması planlamasının adil ve hakkaniyet ölçüsünde olmadığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Bakanlığın bu talebinin ülkedeki işsizliği arttıracağı uyarısında bulunan Öztürk, “Yeni yatırımların yapılmasını imkânsız kılacağı gibi sağlık hizmetinin sunumunda da aksamalara yol açacaktır” dedi. Koronavirüs pandemisinde sağlık hizmetlerinin sağlanmasında paydaşların öneminin bir kez daha anlaşıldığını kaydeden Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şu çağrıda bulundu:

“Türkiye’de ulusal ve uluslararası tıbbi cihaz tedariğinde bugüne kadar ciddi bir sorun yaşanmamıştır. Firmalarımızın bu zor süreçte ayakta kalarak üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirebilmeleri için vadesi geçen kamu ve üniversite alacaklarının feragat olmaksızın ödenmesi hususunda yetkililerden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan acilen destek bekliyoruz." (ANKA)