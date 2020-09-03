500 hastane tıbbi cihaz borcu nedeniyle icralık, borç 17 milyar TL'ye dayanmış durumda

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir, 500 hastanenin tıbbi cihaz borcu nedeniyle icralık durumda olduğunu söyledi.

Dünya’dan Mehmet Kaya’nın haberine göre, Emir, tıbbi cihaz firmalarının 17 milyar TL dolayındaki alacakları için hastanelere haciz uygulamaya başladığını kaydetti.

Murat Emir, Ankara’da düzenlediği basın toplantısında tıbbi cihaz firmalarının 17 milyar TL dolayındaki alacakları için hastanelere haciz uyguladığı haciz ve ödeme ihbarlarını basına gösterdi.

Doluluk oranı daha fazla

Emir, koronavirüs salgınının yoğun olduğu ya da yoğun bakım yatağının az olduğu illerde doluluğun Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı yüzde 60 doluluk oranından çok daha yüksek olduğunu söyledi.

Virüs test kitlerinin Sağlık Bakanlığı iştiraki USAŞ’ın aldığı dönemdeki fiyatların açıklanmadığını söyleyen Emir, “İhalesiz dönemde 60 TL’den alındığı belirtiliyor. Kaç TL’den alındığı, Sağlık Bakanlığına fark faturası kesildi mi açıklanmalı” dedi.

Emir, favipiravir etken maddeli ilacın yeterli sayıda kalmadığı yönünde iddialar olduğunu, bu ilacın yerli üretimi konusunda Bakanlığının tek kaynaktan temin etme yönünde ısrar ettiğini söyledi.