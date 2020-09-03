İTO: Kamunun tıbbi cihaz ve malzeme firmalarına 15 milyar lira borcu var, ödeme yapılmazsa sektör ayakta kalmakta zorlanır

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, tıbbi cihaz ve malzeme firmalarının kamudan alacaklarının 15 milyar lirayı bulduğunu açıkladı.

Avdagiç, birikmiş alacakların ödenmemesi halinde firmaların Eylül'de başlayacak olan Kredi Garanti Fonu (KGF) geri ödemeleri nedeniyle ayakta durmakta zorlanacağını söyledi.

Avdagiç yaptığı yazılı açıklamada, sektördeki firmaların pandemi sürecinde Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) yararlandıklarını, geri ödemelerin Eylül ayında başlayacağını ve bu geri ödemelerin sektörü ve firmaları zorlayacağını ifade ettiğini söyledi.

Avdagiç, "Tıbbi cihaz sektörünün üniversite ve kamu hastanelerinden tahakkuk eden birikmiş alacaklarının ödenmesi, bu zor günlerde sektöre nefes aldıracak ve güç verecektir. Bu konuda hükümetimizin alacağı bir karar sektörü rahatlatacak ve pandemi sürecinde daha çok ihtiyaç duyduğumuz yerli tibbi yatırımlara büyük cesaret verecek. Sağlık sektöründeki firmalar, ödemelerin yapılmaması halinde, pandemi sürecinde yüzümüzü ağartan işletmelerin ayakta durmakta zorlanacaklarını ifade ediyorlar" diye konuştu.

Avdagiç, kamuya tedarik yapan firmalara taahhüt edilen ödemelerin yapılmasının, firmaların nakit akışına ciddi katkı yapacağına işaret etti.

En az iki ya da üç bölgede tıbbi cihaz ihtisas Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) oluşturulması önerisini de dile getiren Avdagiç, "Bu OSB'lerdeki şirketlerin teşvik edilmesi önemli bir katkı sağlayacaktır" dedi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, tıbbi cihaz endüstrisi MR'dan eldivene, stentten kalp kapağına, diyalizden ortopedi malzemelerine, ameliyat lambasından katetere kadar çok geniş bir alanda hizmet sunuyor.

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