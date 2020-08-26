Kamu hastanelerinin tıbbi malzeme tedarik ettiği özel sektöre 400 gündür ödeme yapılmadı

Kamu hastanelerinin, ilaç dışı tıbbi malzemeyi ihale yasası kapsamında tedarik ettiği özel sektöre aylardır ödeme yapamaması, hastanelerin ekonomik olarak iflas noktasına geldiğini gösterdi. Bu kapsamda Eskişehir Ticaret Odası; başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere iktidar temsilcilerine mektup yazarak, kamu hastanelerine tıbbi malzeme tedarik eden üyelerinin 400 günü aşkın süredir hiçbir ödeme alamadıklarından yakındı.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede etkin rol oynayan kamu hastanelerinin ekonomik olarak gerekli bütçe verilmediği için tıbbi malzeme ticareti yapan pek çok özel şirkete borçlu olduğu ortaya çıktı. Ödeme alamayan firmalar çareyi iktidara mektup yazmakta buldu. Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler’in imzasıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay’a yazılan mektupta, kamu hastanelerinin ilaç dışı tıbbi malzeme, protez ve laboratuvar ekipmanını ihale yasası kapsamında özel sektör aracılığıyla tedarik ettiği anımsatıldı.