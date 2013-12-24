Sağlık Bakanlığı'nda rüşvet istifası

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhammed Mısır ''112 acil serviste rüşvet'' soruşturmasında tahkikatın sağlıklı yürütülmesi için istifa ettiğini açıkladı.

Muhammed Mısır, 112 acil servis istasyonlarını işi için Yalçın Akdoğan'ın eniştesi tarafından Sağlık Bakanlığına 100 bin TL rüşvet verildiği iddiasında kendisinin rüşvet aldığına dair haberler üzerine, tahkikatın daha sağlıklı yürümesi adına görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Mısır'ın avukatı Fatih Erdöl, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde çeşitli basın yayın organlarında ve internet sitelerinde "112 acil rüşvet skandalı" şeklinde haberler yayınlandığını, müvekkilinin "rüşvet alan kişi" olarak gösterilerek gerçekle ve habercilik ahlakıyla uyuşmayacak şekilde itham edildiğini belirtti.

'Tahkikatın sağlıklı yürütülmesi için'





Olayla ilgili Mısır hakkında başlatılan herhangi bir soruşturma veya açılan bir dava olmadığını, aksine konuyla ilgili gerekli tahkikakın yapılmasının müvekkilinin kendi talebi olduğunu ifade eden Erdöl, "Müvekkilimiz tahkikatın daha sağlıklı yürüyebilmesi adına sağlık bakanlığı'ndaki Müsteşar Yardımcılığı görevinden istifa etmiştir" dedi.



Hiçbir bilgi ve belgeye dayanılmaksızın, Mısır'ın olmadığı bir ortamda gizli kamerayla çekildiği iddia edilen, üçüncü kişilere ait bir video kaydındaki beyanlara dayanılarak müvekkili hakkında bu tarz mesnetsiz haberlerin yapılmasının habercilik ahlakına aykırı olduğunu kaydeden Erdöl, hukuka aykırı şekilde asılsız haberler yapan sorumlular ve iddiada bulunanlar hakkında yasal girişimlerin başlatıldığını belirtti.