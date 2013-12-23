T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yalçın Akdoğan'ın eniştesi: Sağlık Bakanlığı rüşvet istedi, Başbakan'a söyledim

Yalçın Akdoğan: Davalık olduğum şahısları benimle ilişkili gibi göstermek alçaklığın, kahpeliğin daniskasıdır

23 Aralık 2013 12:42

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Siysi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ın eniştesi Oktay Ferşat'ın eniştesine ait olduğu ileri sürülen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Gizli çekim olduğu anlaşılan videoya göre, Oktay Ferşat, Sağlık Bakanlığı bürokratlarına rüşvet verdiğini söylüyor. Videoda Ferşat ayrıca, "Sağlık Bakanlığı benden 100 Bin TL rüşvet aldı" diyor. Üstelik bu rüşvetin dosyasını Başbakan'a gönderdiğini de iddia ediyor. Bu videonun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Yalçın Akdoğan bu sabah kendi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Akdoğan, "Bir hısmımızla ilgili tüm iddiaların hem aylar önce açtığım davayla, hem de bilgi sahibi oldukça ilgili mercilerce üzerine gidilmektedir. Ancak hiç bir ilişkim ve dahlim olmayan olayları, konuşmadığım ve davalık olduğum şahısları benimle ilişkili gibi göstermek alçaklığın, kahpeliğin daniskasıdır. Kişilik suikastine giren kim olursa onlarla da onların iplerini elinde tutanlarla da iki cihanda hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.

Yalçın Akdoğan'ın Twitter hesabından yayımladığı mesajlar şöyle:

ETİKETLER

yalçın akdoğanrüşvetbaşbakanerdoğanoktay ferşatrüşvetvideotwitterkahpelikalçaklıkdavasağlık bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24