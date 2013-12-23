Yalçın Akdoğan'ın eniştesi: Sağlık Bakanlığı rüşvet istedi, Başbakan'a söyledim

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Siysi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ın eniştesi Oktay Ferşat'ın eniştesine ait olduğu ileri sürülen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Gizli çekim olduğu anlaşılan videoya göre, Oktay Ferşat, Sağlık Bakanlığı bürokratlarına rüşvet verdiğini söylüyor. Videoda Ferşat ayrıca, "Sağlık Bakanlığı benden 100 Bin TL rüşvet aldı" diyor. Üstelik bu rüşvetin dosyasını Başbakan'a gönderdiğini de iddia ediyor. Bu videonun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Yalçın Akdoğan bu sabah kendi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Akdoğan, "Bir hısmımızla ilgili tüm iddiaların hem aylar önce açtığım davayla, hem de bilgi sahibi oldukça ilgili mercilerce üzerine gidilmektedir. Ancak hiç bir ilişkim ve dahlim olmayan olayları, konuşmadığım ve davalık olduğum şahısları benimle ilişkili gibi göstermek alçaklığın, kahpeliğin daniskasıdır. Kişilik suikastine giren kim olursa onlarla da onların iplerini elinde tutanlarla da iki cihanda hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.

Yalçın Akdoğan'ın Twitter hesabından yayımladığı mesajlar şöyle: