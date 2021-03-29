Sağlık Bakanlığı, yeni risk haritasını yayımladı; Türkiye'nin 58 ili 'çok yüksek riskli' kategorisine girdi

Sağlık Bakanlığı güncel Koronavirüs risk haritasını paylaştı. 58 il 'çok yüksek riskli' kategorisine girdi. Güncellenen risk haritasına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer alırken, Şırnak mavi il kategorisinde tek kaldı.

Düşük risk kategorisindeki Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır'ın haritadaki rengi değişti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

"İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim."