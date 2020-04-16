Sağlık Bakanlığı yanıtladı; 7 soruda ücretsiz maske dağıtımı

Türkiye’de maske satışı yasaklandı, vatandaşlara önce PTT ile ardından TC numaraları ile eczaneler tarafından maske dağıtılacağı açıklandı. Ancak birçok eczanede maske tükendiği için pek çok vatandaş maske bulmakta zorlanıyor. Sağlık Bakanlığı, “Ücretsiz maskeye nasıl ulaşırız, şu ana kadar kaç maske dağıtıldı, cep telefonumuz yoksa nasıl alacağız?” gibi soruları yanıtladı.

Hüeeiyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtılmasına ilişkin uygulamada vatandaşların merak ettiği soruları yanıtladı.

"195 milyon maske dağıtımı yapıldı"

- Şimdiye kadar kaç kişiye ne kadar maske ulaştı?

Dün itibarıyla 39 milyon kişiye kod gitti ve 195 milyon maske dağıtımı yapıldı.

Her hafta 5'er adet maske

- Maske dağıtımı devam edecek mi?

Evet her hafta 5 tane olmak üzere peyderpey maske dağıtımı devam edecek.

Parayla satılacak mı?

- Temin edemeyenler için maskenin para ile satışı mümkün mü?

Hayır değil, maskeler ücretsiz olarak vatandaşa ulaştırılmaya çalışılacak. Eczacıların ‘Maske bulamayanlara belli ücret karşılığı satış yapalım’ talepleri bulunuyor, ancak bu talep henüz karşılık görmedi.

- Maskeler kod dışında herhangi bir yere başvurarak da elde edilebiliyor mu?

Evet e-Devlet üzerinden başvuru yaparak PTT aracılığı ile de maskelere ulaşılabiliyor. Ayrıca telefonlara gelen kod dışında akıllı uygulamalar üzerinden karekod oluşturup maske almak mümkün. Karekoda da onay gerekiyor. Eczacı ‘Reçetem Bilgi Sistemi’nde maske butonunda onay görürse kişiye maskesini veriyor.

İlk şifreler 50-65 yaşa

- İlk olarak maskeler hangi yaş grubuna dağıtıldı?

20-65 yaş arası tanımlandı; ancak dağıtımda 50-65 yaşa öncelik tanındı, şifreler bu yaş grubuna öncelikli olarak dağıtılıyor.

Engellilere öncelik

- Kronik hastalığı olanlara öncelik verildi mi?

Öncelik engelli vatandaşlara tanındı. Daha sonra da başta KOAH olmak üzere diyabet, tansiyon hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olanlara öncelik tanındı.

Telefonu olmayanlar nasıl maske alacak?

- Cep telefonu olmayanlar ya da üzerine kayıtlı olmadan kurumsal hat kullananlar ne yapacaklar?

Bu kişiler, herhangi bir eczaneye giderek TC kimlik numaralarını ve kodun kendilerine ulaşmasını sağlayacak bir cep telefonu numarasını vererek sisteme kayıtlarını yaptırabilirler.

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