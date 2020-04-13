Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kurugöl: Maske sağlıklı kişiyi yüzde 30-40 oranında korur ama hasta kişiden bulaşmasını yüzde 90 önler

Çin'in Vuhan kentinden yayılarak 110 binden fazla insanın ölümüne yol açan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri uyarmaya devam ediyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ege Üniv. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Koronavirüs'ün yüzeylerden nasıl bulaştığına ilişkin bilgilendirmede bulunurken, tartışma konusu olan maskelere ilişkin olarak da görüşlerini dile getirdi.

"Bilindiği gibi hastalık başlıca damlacık yolu ile direkt temas (hasta veya taşıyıcı kişi ile) ve hasta kişiden atılan virüs taşıyan damlacıkların yapıştığı yüzeylerden bulaşır. Yanlış anlaşılmasın, bu yüzeye dokunan kişinin derisinden bulaşmaz, o yüzeye dokunan kişi elini ağzına, burnuna, gözüne, yüzüne sürdüğü takdirde bulaşma olur. Bu yüzden ‘Sık sık elinizi yıkayın, yıkayamazsanız en az yüzde 60 alkol içeren kolonya veya antiseptik solüsyonla silin’ diyoruz. Damlacıkla bulaşı önlemek için de sosyal izolasyon ve maske takın diyoruz. Bu bağlamda, asansör gibi sosyal izolasyonun sağlanamayacağı kapalı ortama giren her kişinin maske takması zorunluluktur" diyen Kurugöl şöyle devam etti:

"Doğrusu, şu anda, hastalığın yaygınlaştığı bu aşamada sokağa çıkan herkes, 31 şehirde öncelikle olmak üzere herkes, sadece AVM ye giren, taşıta binen değil herkes maske takmalıdır. Maske sağlıklı kişiyi yüzde 30-40 oranında korur, ama hasta kişiden bulaşmasını yüzde 90 önler."

"Bu üç kurala mümkün olduğunca uyun"

Prof. D. Kurugöl, vatandaşlara, "Şu üç kurala uyun" diyerek çağrıda bulundu:

Mümkün olduğunca evde kalmak, Zorunluluk nedeniyle evden çıkılacaksa mutlaka maske takmak, Ellerinizi sık sık su ve sabunla yıkamak, bulunamadığı durumda kolonya veya antiseptikle temizlemek.

"Hastalığı hafif geçirenler için geçirdiğini öğrenmesi için bir test var mı?"

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, "COVID-19’u hafif geçirenlerin daha sonradan bu hastalığı geçirdiğini gösterecek bir test var mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Evet, antikor testleri ile geçirilmiş enfeksiyon saptanabilir. Ancak bu testler henüz yaygın olarak kullanılmıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş laboratuvarlarda uygulanmaya başlanacak."