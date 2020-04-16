Enfeksiyon uzmanı Prof. Hüsnü Pullukçu: Siyah maskeler süs olarak takılabilir, korunmaya uygun değil

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, yıkanabilir olması nedeniyle çok sayıda kişinin kullanmayı tercih ettiği siyah maskelere karşı uyardı. Pullukçu, "Siyah maskeler ancak cerrahi maskenin üzerine süs olarak takılabilir. Bu maskeler korunmak için uygun değil" dedi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, bazı firma ve kişilerin 'nano maske' diye adlandırılıp, polyester kumaştan üreterek piyasaya sürdüğü siyah maskeler, vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Vatandaşlar, yıkanabilir olduğu için siyah maskeleri tercih ediliyor.

Ancak uzmanların çoğu bu maskelerin Koronavirüs'e karşı koruyucu bir etkisi olmadığı konusunda uyardı.



Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, salgına karşı yoğun olarak kullanılan ve 'yıkanabilir' denilerek satışa sunulan bu maskelerin kullanmanın koruyucu olmadığını vurguladı.



Genellikle internetten satılan, yıkanabilir olduğu ve nano teknolojiyle üretildiği belirtilerek satılan siyah maskelerin kullanım açısından hiçbir yararı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, "Yıkanabilir, nano maske olarak satılan siyah maskeleri taktığınızda burnunuzun üzerine oturmayacaktır. Taktığınızda burnunuzun yer aldığı üst kısımlar tamamen boş kalıyor.



Bir deneme yapacak olursak da damlacıkların rahatlıkla bu maskeden geçtiğini görürsünüz. Bu aynı şekilde damlacıkların da içeri girdiği demektir. Bu maske cerrahi maskenin üzerine süs olarak takılabilir. Korunmak için bu maske uygun değil" dedi.

N95 maskesi kullananlara uyarı: Karbondiaksit biriktiriyor

Filtreli olan N95 ve FFP2 maske takanları da uyaran Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, bu maskelerde karbondioksit biriktiğini belirtip, baş dönmesi ve bayılma gibi sonuçları olabileceğini söyledi.

En güvenilir maskeler

En güvenilir maskenin cerrahi maskeler olduğunu dile getiren Prof. Dr. Pullukçu, maskelerin nasıl kullanılması gerektiğini anlattı.



Maskelerde burun kısmında tel bulunmasının önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Pullukçu, maske kullanım sürelerini hakkında da bilgi verdi. Prof. Dr. Pullukçu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Maskelerle ile ilgili çok büyük polemikler var. Herkes farklı tip maske kullanıyor. Cerrahi maskelerin önünde bir tel var. Bu teli burnunuzdan içeri hava girmemesi için burnunuzun üstüne oturtmanız gerekiyor. Aynı şekilde çene kısmında kalan tarafta da açıklık kalmamalı.



Cerrahi maskeleri en fazla 4 saat kullanabiliriz. Eğer maske ıslanırsa o zaman hijyen özelliğini kaybediyor. Bu maskeyi kullandık ve üzerine damlacıklar yapıştı. Maskeyi ön tarafından tutup çıkarıyorsanız, elinizi kirlettiniz demektir.



Yapılan en büyük yanlışlardan biri budur. Elinizi yıkamadıysanız maskeyi boşuna taktınız ve kendinizi enfekte ettiniz demektir. Maskeyi çıkarırken bağladığınız iplerden tutup iç tarafına doğru katlayarak çöpe atabilirsiniz. Hastane çalışanları de bu maskeleri kesinlikle dışarı çıkarmadan kırmızı atık kutusuna atmalı."