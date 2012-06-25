'Sağlık Bakanlığı, regl ağrısı çekiyorum babama söyler misin bi majezik kapsın'

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı yeni uygulama ile hamilelik testi pozitif çıkan kadının babası veya eşine bilgi mesajı göndermesi tepki çekti.

twitter'da "Sağlık Bakanlığı" hashtag'iyle dünya çapında en çok konuşulanlar arasına girdi.

Kullanıcılar twitter'da Sağlık Bakanlığı'nı eleştiren tweetler attı. İşte o tweetlerden bazıları şöyle:

@acimasiztweet: "Tebrikler Kızınız hamile. Kimden olduğunu öğrenmek için 1'e, Benim öyle kızım yok için 2'ye, Kürtaj için 3'e basınız" - Sağlık Bakanlığı

@PuCCaa: Sağlık Bakanlığı süt içe içe kafayı yedi. Görevini hamile kızları babalarına ispiyonlamak, beylik tabancasını ellerine tutuşturmak sanıyor

@noksanderece: Sağlık Bakanlığı'ndan "Telefonda olmaz, yüzyüze konuşmamız lazım" diye mesaj geldi. Aman Allah'ım, üçüz geliyor galiba.

‏@pinkfreud: Sağlık Bakanlığı ismiyle "Tebrikler! Kızınız hamile." mesajları atan dolandırıcılara itibar etmeyiniz! Kızınız valla Burcu'larda kaldı.

@Niyans: Sağlık bakanlığı merhaba koçum. Regl ağrısı çekiyorum da babama haber verir misin? Gelirken bi majezik kapsın.

@BurcakKutlu: "İçinizi huzurun ışığı bulsun. 3 çocuk yapanın evi bereket dolsun. Kızınız hamile hayırlı olsun." Sağlık Bakanlığı

@suyorumcusu: "Kızınız hamile" -Sağlık Bakanlığı / "Öldürmek isterseniz namus cinayetlerinde çok güzel ceza indirimlerimiz mevcuttur" -Adalet Bakanlığı

@kutup_zencisi: kızınız barda eğleniyor. -içişleri bakanlığı- / kızınız çocuğun evine gidiyor. -ulaştırma bakanlığı- / kızınız hamile. -sağlık bakanlığı-

‏@AhmetSiral: Sağlık Bakanlığı Galatasaray lisesi önünde yıllardır evlatlarını arayan Cumartesi Annelerinide sms ile bilgilendirse de beklemese insanlar.

‏@burcayb: Bebek mi istiyorsunuz? O zaman "BEBEK" yazıp "6969" a gönderin, bebeğiniz cebinize gelsin. -Sağlık Bakanlığı

@ufukkpt: Suriye ile savaşı bir anda gündemden çıkarmayı başaran yüksek manevra kabiliyetine sahip Sağlık Bakanlığı nı yürekten alkışlıyorum

@cesurvardar: Her önemli bir şey olduğunda ülkede gündemi neden kadınların vajinasıyla değiştiriyorsun AKP ve Sağlık Bakanlığı..

@muskulpesentmis: Halbuki hamileliğin en özel kısmı akşam eşin eve geldiğinde ona "Baba oluyorsun" demek bence. Sağlık bakanlığı ayıbediyor.

@orkunmuslu: hamilelik testinde, başarısız olan kızınızın 2. yerleştirmeye (ek kontenjan) katılmasını dileriz... "Sağlık Bakanlığı"

@Birannedogdu: Devlet hamileligimi kocama benden once mujdeleyecekmis, mum isiginda yemek de yesinler bari...