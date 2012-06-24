Suriye'ye savaş ilan eden Erol Köse, Atilla Taş ve Nihat Doğan'a tepki

Nihat Doğan ve Erol Köse, savaşı destekleyen tweetleriyle yine eleştirilerin hedefi oldu.

Twitter kullanıcılarının çoğu "Savaşmayacağım" diye tweet atarak Nihat Doğan, Erol Köse ve Atilla Taş'ı ağır dille eleştirdi.



İşte Twitter'da alay konusu olan o tweet'ler



NİHAT DOĞAN:

"İçimizdeki savaşın sona ermesi için dışarıya savaş sart...Tekrar beraber can vermeli beraber ağlamalı kardeş olduğumuzu hatırlamalıyız..."

"Suriye kendi içinde muhaliflerle çatışırken fırsatı kaçırmayıp Suriye'yi işgal etmeliyiz yoksa New Ottoman yalan olur.."





EROL KÖSE:

"Bakıyorum ergenler panik oldu! Biz cihan imparatorlarının torunları Atatürk'ün evlatlarıyız titreyin kendinize gelin devletimiz büyüktür!"

"Askerlere çuval geçirdiler sessiz kaldık, İsrail gemimizi bastı sessiz kaldık, uçağımız düşünce de sessiz mi kalalım?"



ATİLLA TAŞ:

"Değil bir uçak için tek bir mehmetin tırnağı için bile savaşa girilir ana kuzuları.."

"A benim kınalı kuzularım savaştan korkmayın!. Hayat bir savaş Irak savaşına girseydik PKK diye birşey yoktu şu an!.."



Alay konusu oldular



@action_man: "Erol Köse, Atilla Taş ve Nihat Doğan'ın şu durumda bile prim yapmaya çalışması en az savaş kadar daha mide bulandırıcı. #savasahayır"

@enescalisgan: "Nihat Doğan-Atilla Taş.. Hayırdır, yarın kasetleri mi çıkıyor Erol Köse'nin şirketinden?"

@kefukar: "Ülkeyi ilk terk edecekler bunlar."

@KnnErgn: "Atilla Taş savaş istiyormuş, verin eline ekipmanı ve silahları ama karışmayın kendisi giymeyi denesin tamam mı?"

@rougetnoir: "tek cümlelik fıkra: Bir Nihat Doğan'ın, bir Atilla Taş bir de Erol Köse savaşa gitmişler."

@tturkuturann: "Savaşamam çünkü insan öldürmeyi bilmem ve çünkü o doğmasını çok istediğiniz çocuklarımızı ölsünler diye doğurmuyoruz."

@berna_lacin: Dünya'ya bir kere geldiğimizi idrak etmek bu kadar mı zor ey tüm ülkelerin iktidarları!!!!! #savasmayacagim"

@unal_colak: Dünyada 200’e yakın ülke olmasına rağmen Nihat Doğan, Atilla Taş ve Erol Köse’nin Türkiye de doğması rabbimin bizi sınama yöntemi olabilir

@cumlecik: Erol Köse Komedi Dans Üçlüsü ruhunu yeniden yakalamak istiyor sanırım.

@zaferdalmaz: Atilla Taş, Nihat Doğan ve Erol Köse’yi Er Ryan’ı kurtarmaya yollasan ‘Meg Ryan’ı alıp gelirler.

@maltweetler: Bunları Suriye’ye gönderelim, cana geleceğine mala gelsin.

@Laker: Erol Köse doktor, Ajdar mühendismiş. ‘Beni ne doktorlar ne mühendisler istedi ben varmadım’ diyen kızları şimdi anlıyorum.

@Muzo: Savaşa girelim diyenler kim? “Nihat Doğan, Atilla Taş, Erol Köse!” Savaşın ‘saçmalığı ve aptallığı’ bu kadar net anlatılamazdı.