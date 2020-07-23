Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğu iddiaları asılsız

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de kullanılan tanı testlerinin doğruluğunun düşük olduğu haberi ile ilgili bir açıklama yayımladı. Bakanlık, mevcut tanı kitlerinin "duyarlılığının" yüzde 90'ın üzerinde olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Bir internet sitesi kaynaklı haberlerde yer alan, 'Türkiye’de kullanılan Koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğuna ve Bakanlığımızın farklı birimlerindeki görev değişikliği ve ayrılmaların bu konuyla ilişkili olduğuna' dair iddialar asılsızdır" denildi.

Açıklama şöyle:

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Adil Mardinoğlu, istifa ettiğini açıklamış; ardından kurumun genel sekreteri Hasan Türkez de istifasını duyurmuştu. İstifayı değerlendiren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, daha öncede 3 önemli bürokratın istifa ettiğini hatırlatarak, "Koronavirüs test kitlerine ilişkin yolsuzluk" iddialarını gündeme getirmişti.