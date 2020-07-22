Sağlık Bakanlığı'ndaki peş peşe istifalar, Koronavirüs test kitlerine ilişkin "yolsuzluk" iddiasını gündeme getirdi

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Adil Mardinoğlu, istifa ettiğini açıkladı. Mardinoğlu ile birlikte kurumun genel sekreteri Hasan Türkez de istifa etti. İstifayı değerlendiren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, daha öncede 3 önemli bürokratın istifa ettiğini hatırlatarak, "Koronavirüs test kitlerine ilişkin yolsuzluk" iddialarını gündeme getirdi. Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi'nin Başkanı Prof Dr. Selçuk Kılıç da dün görevden alınmıştı. TÜSEB, Bioeksen firması ile birlikte yerli tanı kitini geliştirmişti. Son iki ayda Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan beş bürokrat böylece değişmiş oldu.

Twitter üzerinden istifasını duyuran TÜSEB Başkanı Mardinoğlu, “14 aydır göreve olduğumuz TÜSEB yönetiminden istifa etmiş bulunmaktayız. Görevimiz süresince bizlere destek veren herkese şükranlarımızı sunarız. Ülkemize ve milletimize farklı kulvarlarda hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Mardinoğlu’nun istifasını değerlendiren CHP'li Murat Emir, geçtiğimiz günlerde Koronavirüse ilişkin kitlerin onay mercii Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkan Vekili Prof Dr. Selçuk Kılıç'ın, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı (TİTCK) Hakkı Gürsöz’ün görevden alındığını ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Şengül'ün de bir ay önce istifa ettiğini hatırlattı.

Emir, son yaşanan istifaların altında ‘yolsuzluk olduğunu’ ileri sürerek, “Bakanlıkta deprem oluyor. Ortada yolsuzluk kokuları var. Bakan neden susuyor" dedi.

Türkiye'de pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte Sağlık Bakanlığının test kitlerini USHAŞ üzerinden temin ettiğini ve USHAŞ'ın da test kitlerini tek bir firmadan satın aldığını hatırlatan Emir, şunları söyledi:

"10 Haziran'da Sağlık Bakanının yanıtlaması istemiyle sunduğum soru önergesinde USHAŞ'ın yerli PCR testlerini neden sadece Bioeksen firmasından satın aldığını, bu testlerden kaç adet satın alındığını sormuştum. Ancak, Bakan bunların hiçbirini yanıtlamadı. Bugüne kadar kamuoyuna da bu konuyla ilgili şeffaf bir şekilde bilgi verilmedi.”

"Bakanlıkta deprem oluyor"

“Bakanlıkta, Koronavirüs sürecinde halk sağlığını ilgilendiren dört önemli kurumda, en tepe isimler ya istifa ediyor, ya görevden alınıyor. Bakanlıkta bir deprem oluyor, ortada yolsuzluk kokuları var ama bakan neden susuyor. Bu süreçler neden ısrarla gizli tutulmak isteniyor. Bir korkunuz, çekinceniz yoksa çıkın kamuoyuna şeffaf bir şekilde, bu test kitleri neden tek firmadan alındı, kaç paraya alındı, kaç adet alındı bunların hepsini açıklayın."

Daire başkanı da görevden alınmıştı

Avrupa’da yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de “yerli kit” olarak tanıtılan ve bütün hastanelerde kullanılan Koronavirüs testinin doğruluğunun yüzde 40 olduğu iddia edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tepki göstermesinin ardından, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nde Koronavirüs çalışmalarıyla ilgilenen ve testi onaylayan Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanı Selçuk Kılıç görevden alınmıştı.