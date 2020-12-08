Sağlık Bakanlığı'ndan 'karantina süresi' eleştirilerine yanıt: Uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19'un yakın temaslılarında karantina süresinin 10 güne düşürülmesinin ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin yapılan değişikliğin uluslararası güncelemelere paralel olarak yaptıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemelere gelen eleştirilerin ardından açıklama yaptı.

Düzenlemenin 'yanlış yorumlara sebep olduğu' belirtilen açıklamada, "Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemeler, ülkemiz tarafından anlık olarak takip edilmekte ve rehberlerimize entegre edilmektedir" denildi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından 'yakın temaslıların karantina süresine' ilişkin yapılan değişikliklerin yanlış yorumlara sebep olduğu görülmüştür.

Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemeler, ülkemiz tarafından anlık olarak takip edilmekte ve rehberlerimize entegre edilmektedir.

Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler de yukarıda sayılan uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır.

Salgın yönetiminde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ile ve ortak akılla hareket edilmektedir. Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır. Karantina süresi ile ilgili yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır."

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