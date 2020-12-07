TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Patronlar istediği için karantina süresi düşürüldü

Sağlık Bakanlığı, Covid-19'un yakın temaslılarında 14 gün olan karantina süresini 10 gün olarak güncelledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcı Rifat Hisarcıklıoğlu, karantina süresinin 10 güne düşürülme nedeninin 'patronlar' olduğunu söyledi, ardından düzeltme yaptı.

Sağlık Bakanlığı'nın yakın temaslı kişilerin 8. günde iş başı yapmalarına dönük güncellemenin nedeni belli oldu. TOBB Başkan Yardımcı Rifat Hisarcıklıoğlu, karantina süresinin patronların isteği doğrultusunda 14 günden 10 güne düşürüldüğünü ve yakın temaslı kişilerin 8. günde işe dönüş yapmaları gerektiğini belirtti.

Patronlar istedi: Karantina süresi düştü

“Özelikle sanayi işletmelerimizde yaşanan sıkıntıları çözmek üzere Sağlık Bakanlığı Covid-19 yakın temasta 14 günlük karantina süresini 10 güne indirdi” diyen Hisarcıklıoğlu, "PCR testi negatif çıkar ve semptom gelişmezse 7. günün sonunda karantina bitirilebilecek ve 8. günde işe dönüş sağlanabilecek” ifadesini kullandı.

Düzeltme yaptı

Hisarcıklıoğlu, bu açıklamasının ardından "Yanlış anlamayı düzeltmek istiyorum" diyerek bir paylaşım daha yaptı ve şunları kaydetti:

"Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Amerikan Hastalık Kontrol Önleme Merkezi ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan karantina süresi güncellemelerine Türkiye de uyum sağlamıştır. İş dünyasının talebi de bu yöndeydi."

TIKLAYIN: Sağlık Bakanlığı, Covid-19'un yakın temaslılarında karantina süresini 10 güne düşürdü