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Sağlık

Sağlık Bakanı'ndan Canan Karatay'a: Yiyin dediği ürünleri sitesinden satıyor; böyle bilim adamlığı mı olur?

"Aydın’a gittim, orada büyük bir ceviz bahçesi ile anlaşmış"

12 Ekim 2016 12:50

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Lahmacun en sağlıklı yiyecektir. Yeter ki sağlıklı üretilsin" diyen Prof. Dr. Canan Karatay'ı eleştirdi. “Böyle bilim adamlığı mı olur? Yiyin dediği ürünleri internet sitesinden satıyor. 'Lahmacun yiyebilirsin çünkü ben yedim’ denir mi” dedi. 

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, Bakan Recep Akdağ, dün Doğan Medya Center binasını ziyaret etti. 4 ayda 10 kilo vermeyi hedeflediğini söyleyen Akdağ, kalp ve iç hastalıkları profesörü Canan Karatay’ı da eleştirdi. Akdağ, “Böyle bilim adamlığı mı olur? Yiyin dediği ürünleri internet sitesinden satıyor. Aydın’a gittim, orada büyük bir ceviz bahçesi ile anlaşmış. Bu işleri konuşup da yapmayan kimse var mı? Yılda milyonların üzerinde para kazanıyorlar. ‘Lahmacun yiyebilirsin çünkü ben yedim’ denir mi” dedi.

Sigara konusunda da yeni çalışma başlatacaklarını kaydeden Akdağ, “2008-2012 arasında sigara içme oranları düşmüştü ama 2012’den sonra artmış. Bunun önlememiz gerekiyor” bilgisini verdi.

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Akdağ'dan Canan Karatay'a: Yiyin dediği ürünleri internet sitesinden satıyor

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