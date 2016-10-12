Sağlık Bakanı 'GATA' çıkışı: Resmen imparatorluk kurmuşlar; kaşınırlarsa anlatırım, konuşturmasınlar

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, askeri hastanelerin bakanlığına devrine yönelik eleştirileri yanıtlarken "GATA’da sadece 5 harp cerrahı var. İki de askeri psikiyatr bulunuyor. Niye yetiştirmemişler kimseyi? Çünkü muayenehanede iş göremiyorlar. Orada resmen imparatorluk kurmuşlar. Konuşturmasınlar şimdi beni. Ama kaşınırlarsa anlatırım” dedi.

Akdağ'dan Karatay'a: Yiyin dediği

ürünleri internet sitesinden satıyor

Bakan Akdağ, kalp ve iç hastalıkları profesörü Canan Karatay’ı da eleştirdi. Akdağ, “Böyle bilim adamlığı mı olur? Yiyin dediği ürünleri internet sitesinden satıyor. Aydın’a gittim, orada büyük bir ceviz bahçesi ile anlaşmış. Yılda milyonların üzerinde para kazanıyorlar. ‘Lahmacun yiyebilirsin çünkü ben yedim’ denir mi” dedi.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, Akdağ özetle şunları söyledi:

"Ya kapatırlar ya da bunlarla çalışmam"

“Bu değişimi gerektiren çok fazla sorun vardı. Başta GATA’nın verimsizliği sorunu. GATA, devredilmeden önce bakanlığa bağlı hastanelerin üçte biri verimliliğe sahipti. 65 tane profesörü var 18’inin muayenehanesi bulunuyor. Artık ya kapatırlar ya da ben bunlarla çalışmam. Milli Savunma Bakanlığı’na da ‘Bunları alın’ derim. Ben çalışmıyorum. Bana bu nedenle komünist bakan diyorlar ya. Orada resmen bir imparatorluk kurmuşlar. GATA hocalarının az maaş aldıkları iddia edilemez çünkü 12 bin lira alıyorlar. Bizim uzman doktorların sabit gelirleri 5 bin 500 lira. Kalanı performans çalışmasıyla yani ek ödemeyle alıyorlar. Silahlı Kuvvetler’deki hocaların ek ödemesi olmadığı için sabit maaşları 12 bin liraya çıkarıldı.

"Diyarbakır'ı gördükleri yok"

"Hani hep deniyor ya ‘Savaş zamanı ne olacak. Harp cerrahı lazım’ diye. GATA’da sadece 5 tane harp cerrahı var. İki tane de askeri psikiyatr bulunuyor. Onların da Diyarbakır’ı falan gördükleri yok. Niye Gülhane’deler, ballı parmak çünkü. Niye yetiştirmemişler kimseyi? Çünkü muayenehanede iş göremiyorlar. Konuşturmasınlar şimdi beni. Ama kaşınırlarsa anlatırım. Biz şimdi isterlerse Silahlı Kuvvetler’e 20 askeri psikiyatr, 50 harp cerrahı yetiştirebiliriz. Silahlı Kuvvetler de daha sonra nasıl bir eğitim vermek istiyorsa verir. Onlar da çatışma bölgelerine giderler. Haydarpaşa’nın adını Sultan Abdülhamit yaptığımız için utanmadan yazıp çiziyorlar. Türkiye’de askeri tıbbiyeleri kuran Sultan Abdülhamit.

"‘Bakanlığın gönderdiği sivil hocalar terörle mücadele bölgelerine gitmek istemiyorlar’ diye bir iddia var ama asılsız. Sağlık Bakanlığı’na zırhlı ambulans yapıyoruz. Zırhlı ambulans olacaksa Silahlı Kuvvetler’in yapması gerekir, onunla gider alır askeri. Ama o zor bir rol. 6 kişi şehit oldu. Nasıl ki oraya askerini sokuyorsan, hazırlığını da yap.

"Sanal olarak rütbelere devam"

"Burada çalışan doktorların sanal olarak rütbeleri devam ediyor. Emeklilikte esas olan rütbeleri. Binbaşı, yarbay, albay olacaklar ve emekliliklerini böyle kazanacaklar. Silah taşıma izinleri devam ediyor. Yaptığımız şey çalışma ortamında rütbeleri ve üniformaları kaldırmak oldu. Düşünün ben hemşireyim ve albay olmuşum. Siz de doktor binbaşısınız. Hadi bana verebiliyorsanız talimat verin. Böyle saçmalıkları ortadan kaldırdık. Gülhane’de 6 yıllık eğitimde üç ay askerlik stajları var. Geri kalanı bildiğimiz tıp eğitimi. Başka hiçbir şey öğrendikleri yok. Şu andan itibaren benzediğimiz ülke İngiltere ve ABD. Silahlı Kuvvetler’in sağlık birimi kapanmadı, sağlık komutanlığı var zaten. Yeni mezun 250 kişi de asker olarak devam edebilecekler.

"Askeri hastanelerdeki 200 küsür hocayı bize vermediler. Sanırım araştırmalarını yaptılar artık FETÖ’den atacaklar mı ne olacak göreceğiz.”

Karatay'ı da eleştirdi

Bakan Recep Akdağ, dün Doğan Medya Center binasını ziyaret etti. 4 ayda 10 kilo vermeyi hedeflediğini söyleyen Akdağ, kalp ve iç hastalıkları profesörü Canan Karatay’ı da eleştirdi. Akdağ, “Böyle bilim adamlığı mı olur? Yiyin dediği ürünleri internet sitesinden satıyor. Aydın’a gittim, orada büyük bir ceviz bahçesi ile anlaşmış. Bu işleri konuşup da yapmayan kimse var mı? Yılda milyonların üzerinde para kazanıyorlar. ‘Lahmacun yiyebilirsin çünkü ben yedim’ denir mi” dedi.

Sigara konusunda da yeni çalışma başlatacaklarını kaydeden Akdağ, “2008-2012 arasında sigara içme oranları düşmüştü ama 2012’den sonra artmış. Bunun önlememiz gerekiyor” bilgisini verdi.

Eski komutanın sistemi

Eski GATA komutanlarından emekli Korgeneral Hayri Güner, Hürriyet yazarı Fikret Bila’ya yolladığı bir mektupta Sağlık Bakanı Akdağ’ın GATA’yla ilgili önceki yorumlarını özetle şöyle eleştirmişti:

“Sayın Akdağ, askeri hastanelere sahip ülkelerin bizde olduğu kadar yaygın ve gelişmiş sivil kamu hastaneleri olmayan ülkeler olduğunu söylemiştir. Bu bilgi doğru değildir. Sayın Bakan harp cerrahisi ve askeri psikiyatri gibi deneyim ve uzmanlık isteyen konularda kazanılmış yetenekleri görmezden gelmektedir. GATA Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı bünyesinde bulunan intiharları önlemek üzere kurulmuş sistemi hiç dikkate almamaktadır. Kamuoyu asker intiharları ve tedbirler hakkında bilgi sahibi olmalıdır. TSK Balkan Askeri Tıp Komitesi’nin kurucusu ve lider ülkesidir. Faaliyetleri Başbakanlık Tanıtma Fonu kaynağıyla yürütülmektedir. Kimyasal harp çalışmaları büyük oranda askeri sağlık hizmeti kapsamındadır.”