T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sağlık Bakanı'ndan biber gazı yorumu: Hayati zarar verdiğine dair bilimsel bir veri yok

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, biber gazının sağlığa zararsızdır demenin mümkün olmadığını söyledi

13 Şubat 2015 19:05

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, biber gazının hayati zarar verdiğine dair bilimsel veri olmadığını dile getirdi.

Gaziantep'te polisin, esnafa müdahalesi sırasında gaz sıkmak istemeyen bir polis memuruna, amiri tarafından, "Sık la sık" demesiyle yeniden gündeme gelen biber gazı kullanımı Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun da gündemindeydi.

CNN Türk'te yayınlanan Günlük programına konuk olan Bakan Müezzinoğlu biber gazına ilişkin şunları söyledi. "Son yıllarda özellikle Avrupa ve ABD'de bu toplumsal olaylarda kullanılan bir araç olarak gündemde.

Benim üzerime normalden fazla verilecek her hadise, normalden fazla elma yemek de sağlığa zararlıdır. Toplumsal olayları dağıtmak için kullanılan bir ürün. Arzu ederiz ki hiç kullanılmasın, ama hayati zarar verdiğine dair bilimsel bir verimiz yok."

 

ETİKETLER

mehmet müezzinoğlusağlık bakanıbiber gazıpolis

İlgili Haberler

2014 yılında 224 gün biber gazı kullanıldı, 8 kişi öldü

Biber Gazı Yasaklansın İnisiyatifi, 2014 yılında 8 kişi biber gazı kullanımından ötürü hayatını kaybederken, en az 453 kişi de yaralandı

Esnafa gaz sıkmak istemeyen polise amirinden emir; 'Oğlum sıksana, sık lan sık'

Gaziantep'te valiliğe yürümek isteyen esnafa polis biber gazı ile müdahale etti

Mersin'de işten çıkartılan taşeron işçilere polisten biber gazı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin işten attığı 500 taşeron işçi, belediye binasına yürüyerek durumu protesto etmek istedi, ancak polis işçilere biber gazıyla müdahale etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24