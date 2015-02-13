Sağlık Bakanı'ndan biber gazı yorumu: Hayati zarar verdiğine dair bilimsel bir veri yok

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, biber gazının hayati zarar verdiğine dair bilimsel veri olmadığını dile getirdi.

Gaziantep'te polisin, esnafa müdahalesi sırasında gaz sıkmak istemeyen bir polis memuruna, amiri tarafından, "Sık la sık" demesiyle yeniden gündeme gelen biber gazı kullanımı Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun da gündemindeydi.



CNN Türk'te yayınlanan Günlük programına konuk olan Bakan Müezzinoğlu biber gazına ilişkin şunları söyledi. "Son yıllarda özellikle Avrupa ve ABD'de bu toplumsal olaylarda kullanılan bir araç olarak gündemde.



Benim üzerime normalden fazla verilecek her hadise, normalden fazla elma yemek de sağlığa zararlıdır. Toplumsal olayları dağıtmak için kullanılan bir ürün. Arzu ederiz ki hiç kullanılmasın, ama hayati zarar verdiğine dair bilimsel bir verimiz yok."