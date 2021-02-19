Sağlık Bakanı: Tedbirlerin değiştirilip değiştirilmemesi iki haftada bir gözden geçirilecek, her ilin 1 Mart'la ilgili hazırlık yapması gerekiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs tedbirlerinde normalleşme sürecine ilişkin olarak, "Tedbirlerin değiştirilip değiştirilmemesi iki haftada bir gözden geçirilecek, her ilin 1 Mart'la ilgili hazırlık yapması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'na konuşan Bakan Koca, "1 Mart'tan itibaren pandemi yönetiminde her il kendi durumunu görerek, tedbirleri değerlendirecek. Düşük riskli iller 'mavi', orta risk 'sarı', yüksek risk 'turuncu', çok yüksek risk 'kırmızı' ile gösterilecek. Tüm vatandaşlar salgının seyrine göre yaşadığı yerin durumunu görmüş olacak. Tedbirlerin kaldırılacağı veya yeniden uygulanabileceği çerçeveyi net bir şekilde izleyecek. İl bazında vaka sayıları haftalık yayınlanacak. Verilerin haftalık açıklanmasının sebebi ise aktif vaka sayısı ve tedavi edilebilirlik süreciyle ilgili. Ancak tedbirlerin değiştirilip değiştirilmemesi iki haftada bir gözden geçirilecek. Örneğin, sarıdan kırmızıya geçen bir il kısıtlamaların geri geleceğini önceden bilecek. İl bazında restoranların açılıp açılmayacağı, açılmışsa kapatıp kapanmayacağı bu verilerden takip edilebilecek." dedi.

"Bir il mavi kategorideyse kısıtlamaların kaldırılması mümkün görünüyor"

Bakan Koca şunları kaydetti:

"Şu anda yüz binde 10'un altında vaka görülen illerin mavi (düşük riskli), yüz binde 11-35 arası vaka olan illerin sarı (orta riskli), yüz binde 36-100 arası vakası bulunan illerin turuncu (yüksek riskli), yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen illerin ise kırmızı (yüksek riskli) olması tasarlanıyor. Vaka sayısı her ilin kategorisi için kritere dönüşüyor. Örneğin Ankara'da vaka sayısı yüz binde 35 yani 5.5 milyon nüfusta haftalık bin 925 yani günlük 275. Bu durumda Ankara, düşük riskle- riskli arasında bir çizgiye oturuyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının gün ve saatleri ile restoranların açılması noktasında Ankara, kontrollü normalleşme adımlarının atılacağı iller arasında yer alıyor. Şayet bir il (şu anda Hakkari, Şırnak) mavi kategoride ise restoranların açılması, hafta sonu ve hafta içi kısıtlamaların kaldırılması mümkün görünüyor.

Karar süreçleri ilin durumuna göre dinamik olarak şekillenecek. Diyelim ki bir ilde salgın 2-3 hafta çok yüksek seyrederse, buna karşın çevredeki illerde vaka sayıları çok düşük ise riskli şehre giriş ve çıkışlarla ilgili ayrıca seyahat kısıtlamaları düşünülebilecek. Her ilin 1 Mart'la ilgili hazırlık yapması gerekiyor. Bakanlık, haftalık vaka verilerini il il açıklamaya başladığı için her il 1 Mart'ta nerede olduğunu bilerek, normalleşme sürecini yönetecek. Kısıtlamaysa kısıtlama, esnemeyse esneme kararı alacak."

Hürriyet gazetesi başyazarı Osman Müftüoğlu'na nisan ayı sonuna kadar 100 milyon aşı geleceğini söyleyen Bakan Koca Müderrisoğlu'na 105 milyon doz aşının tedarik edilmesi hedeflendiği açıklamasını yaptı.

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"BioNTech aşısında tedarik süreci netleşti, aşı sırası gelenlere seçenek sunulacak"

Müderrisoğlu, "Pandemi ile mücadelede mart ve nisan çok önemli. Her ne kadar 25 milyon planlansa da martta 35 milyon aşı için hazırlık yapılıyor. Nisan sonu itibarıyla 105 milyon doz aşının tedarik edilmesi hedefleniyor. Yerli aşının yaz aylarına yetiştirilmesi ve daha önce aşılanan vatandaşların en geç eylülde başlanarak birer doz daha aşı olabilmesi için de planlamalar sürüyor. BioNTech aşısında tedarik süreci de netleşti. Yaklaşık 800 bin doz aşının bu ay içinde gelmesi bekleniyor. Aşı sırası gelen vatandaşlara bu seçenek de sunulacak. Onayları alınacak. Özellikle 60 yaş ve altındaki gruba bu aşı da önerilecek. BioNTech aşısını tercih etmeyen vatandaşlar o anda inaktif aşı varsa bu aşıyı olabilecek. Yoksa aşı tedarik edildikçe, sırayla aşılama programından yararlanabilecek" ifadesini kullandı.