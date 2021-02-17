Sağlık Bakanı: Nisan ayı sonuna kadar 100 milyon doz aşı elimizde olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “SinoVac ile yaptığımız anlaşmaya göre nisan sonuna kadar 100 milyon doz aşı elimizde olacak.Tabii ki üretimin aksamaması, her şeyin yolunda gitmesi en büyük dileğimiz." açıklamasını yaptı.

"Uğur kardeşime güveniyorum!"

Bakan Koca, Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'na konuştu. Bakan Koca, "Pfizer/BionTech' aşısında son durum ne?" sorusuna, "Uğur kardeşime güveniyorum! Gösterdikleri başarı için de onları tekrar tekrar kutluyorum. Biliyorsunuz, bu aşı için de bizdeki Faz 3 çalışmaları tamamlandı. Toplamda 5 milyon doza yakın Pfizer/BioNTech aşısı için de üretici firmadan ve Dr. Uğur Şahin’den söz aldık, imzalarımızı da çoktan attık. Burada da en büyük sorun, aşı üretimindeki gecikmeler. Tıpkı SinoVac gibi, Pfizer/BioNTech aşısının üretiminde de ciddi aksamalar var." yanıtını verdi.

Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Önlemlerle ilgili kararları biz değil, Bilim Kurulumuz veriyor. Kurul vaka sayıları başta olmak üzere eldeki bütün rakamları değerlendirerek, ülke çapındaki bütün gelişmeleri dikkatle izleyip neticeye varıyor. Bu kararları tabii ki gerekli temasları yaparak Bakanlar Kurulu’nun ve Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesine sunuyoruz. Netice orada alınıyor."