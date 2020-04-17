Sağlık Bakanı'ndan Prof. Ovalı'ya: Uluslararası bir firmanın ilacı, sosyal medya üzerinden insanlara umut vererek duyurulmaz

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs aşı ve ilacı konusunda bir süredir çalışmalar yürüten Prof. Ercüment Ovalı'nın sosyal medya aracılığıyla 'Dornaz Alfa' ilacının etkili olduğunu söylemesine ilişkin, "Uluslararası bir firmanın ilacı umut vererek duyurulmaz" dedi.

Bakan Koca, Bilim Kurulu görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında; Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın dün sosyal medya hesabından "Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Çok etkili duruyor, insanların hayatlarını kurtarabilir" açıklamasına da yanıt verdi.

"Tedaviyle ilgili çalışmanız varsa başvurun dedik, başvurmadılar"

Söz konusu ilacın uluslararası bir firmanın patentli ilacı olduğunu ve Türkiye'de de ruhsatlı oladuğunu belirten Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Cümlelerimi özellikle seçerek kullanıyorum. Uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Türkiye'de ruhsatlı bir ilaç. Akciğer sorunu olan hastalara uygulanan ve fayda görülen bir ilaç. Burada Covid-19'la ilgili bu ilacın faydalı olduğuna dair laboratuvar ve klinik çalışmaların başladığını da biliyoruz. Bir Türkiye'de hem aşı, hem de tedaviyle ilgili bütün çalışma yapan üniversite ve kurumlara çağrıda bulunduk. Bununla ilgili, ilgili merkeze de 23 Mart'ta aşı ve tedaviyle ilgili herhangi bir çalışmanız varsa projelendirip bize başvurun dedik. Oradan bize gelmedi.

Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. Biz bu topraklara aidiyet içinde olan, insanlığa faydalı çalışma yapan herkes kıymetlidir. Yayın, araştırma ve çalışmanın nasıl yapıldığı da çok iyi bilinir. Klinik araştırma için bu çağrımıza yanıt verilebilirdi. İlaç ve aşı işi milli ve stratejik bir iştir, sosyal medya üzerinden yapılmaz."

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