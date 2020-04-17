'Dornaz Alfa' ilacıyla ilgili paylaşımı tartışma yaratan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan açıklama

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) için aşı ve ilaç çalışmaları Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan, Koronavirüs tedavisinde kullanılabileceğini söylediği ve bilim insanlarınca tartışılan 'Dornaz Alfa' ilacı ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Ovalı, "Biz bir ilaç bulmadık, biz bir ilacın Covid-19 tedavisinde kullanılabileceğini öngördük" dedi.
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Prof. Dr. Ercüment Ovalı, dün sosyal medya hesabından "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim" paylaşımı yapmıştı. Ovalı'nın paylaşımı tepki toplarken bu ilacın tedaviye uygun olup olmayacağı bilim insanlarınca tartışıldı.
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"Amacımız molekülü biz bulduk demek değildi"
Ovalı, bu tartışmaların ardından yeni bir açıklama yaparak, "Kullandığım ifadeden bir ilaç-molekül bulduğumuz manası çıkartılmıştır, bu doğru değildir" dedi.
Ovalı'nın ifadeleri şöyle:
"Dornaz Alfa ve Covid-19 tweetime yönelik açıklamamdır:
16.04.2020 tarihinde gece yarısı attığım tweet mesajımın yanlış anlaşılması beni fazlasıyla üzmüştür. Kullandığım ifadeden bir ilaç-molekül bulduğumuz manası çıkartılmıştır, bu doğru değildir.
Biz ilacın firma ve marka ismi vermemek için farmakolojik ismini kullandık. Amacımız molekülü biz bulduk demek değildi. Bizim acilen test edilmesini istediğimiz ve öngördüğümüz şey, bu ilacın Covid-19 hastalığı tedavi sürecinde yararlı olabileceği idi.
Özetle biz bir ilaç bulmadık, biz bir ilacın Covid-19 tedavisinde kullanılabileceğini öngördük, ayrıca bugünlerde dünyada başka araştırmacıların da benzer düşünceleri olduğu görülmektedir.
Bu ilacın Covid-19 tedavisinde kullanımı ile ilgili klinik araştırma gerçekleştirme talebimiz TUSEB'e iletilmiştir. Bu noktada bizce önemli olan tartışmaların bir kenara bırakılıp acilen bu ve benzeri çalışmaların gerçekleştirilmesidir."