'Dornaz Alfa' ilacıyla ilgili paylaşımı tartışma yaratan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan açıklama

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) için aşı ve ilaç çalışmaları Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan, Koronavirüs tedavisinde kullanılabileceğini söylediği ve bilim insanlarınca tartışılan 'Dornaz Alfa' ilacı ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Ovalı, "Biz bir ilaç bulmadık, biz bir ilacın Covid-19 tedavisinde kullanılabileceğini öngördük" dedi.

TIKLAYIN - Koronavirüs tedavisi çalışmaları yürüten Prof. Ovalı: Dornoz Alfa o kadar etkili ki acilen hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı!

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, dün sosyal medya hesabından "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim" paylaşımı yapmıştı. Ovalı'nın paylaşımı tepki toplarken bu ilacın tedaviye uygun olup olmayacağı bilim insanlarınca tartışıldı.

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"Amacımız molekülü biz bulduk demek değildi"