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Koronavirüs

Sağlık Bakanı'ndan okulların açılmasıyla ilgili uyarı: Yüz yüze eğitime geçildiğinde vakalar azalmış olsun

14 Ağustos 2020 10:54

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılmasıyla ilgili uyarıda bulunarak, yüz yüze eğitime geçildiği tarihe kadar vakaların azalmış olması temennisinde bulundu. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) sosyal medyadan uyarılarda bulundu.

TIKLAYIN: Okullar, 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılıyor

Okulların açılmasıyla ilgili uyarı yapan Koca, "Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakârlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylül'de, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak" ifadelerini kullandı.

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