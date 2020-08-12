Okullar, 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılıyor

T24 Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 'aşamalı ve seyreltilmiş' şekilde açılacağını, 31 Ağustos'ta da uzaktan eğitime başlanacağını duyururken, "21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Dileyen özel okullar 17 Ağustos'tan itibaren eğitim faaliyetlerine başlayabilecek" dedi.

Bilim Kurulu ile yapılan toplantı sonrası açıklama yapan Selçuk, bilim insanlarının tavsiyesi üzerine okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını, 21 Eylül itibariyle 'aşamalı ve seyreltilmiş' olarak yüz yüze eğitime geçileceğini açıkladı.

Selçuk, 'aşamalı ve seyreltilmiş' eğitimin kapsamına ilişkin konuşurken, "Belli sınıf düzeylerinin öncelikli olarak açılmasından, derslerin ve konuların seyreltilmesi, belirli konuların belirli noktalarının öncelikle işlenmesini kastediyoruz. Seyreltilme sonunda oluşacak açık uzaktan eğitimle, canlı eğitimle ve EBA TV vasıtasıyla düzeltilecek" şeklinde konuştu.

"Maske tedariği bakanlığımız tarafından sağlanacak"

Okullarda alınacak önlemlere de değinen Selçuk, hijyen kuralları için bir kılavuz yayınladıklarını ve okulların temizliği için personel alımlarına başladıklarını duyurdu. "Okulun ilk haftasında özel bir uyum programı ortaya koyacağız" diyen Selçuk, öğrencilerin okulların açıldığı ilk hafta bu programa uymak zorunda olacağını belirtti.

Okullarda maske kullanımına ilişkin de standartlar belirlendiğini belirten Selçuk, "Maske tedariği bakanlığımız tarafından sağlanacak. Okullarımızın uyması gereken hijyen standartları konusunda bir takım kılavuzlar hazırlamıştık. Denetleme için 2 bin denetmenimiz sahalardalar" ifadesini kullandı.

Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"2020-2021 eğitim öğretim yılına nasıl başlayacağımıza ilişkin kararlarımızı olgunlaştırdık. Aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Buna göre 31 Ağustos'ta okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Dileyen özel okullar 17 Ağustos'tan itibaren eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler.

"Okullarla ilgili herkesin sağlık durumu takip altında olacak. Ailesinde ya da yakın çevresinde virüs tanısı konmuş kişiler tespit edilecek ve gerekli önlemler alıncaktır. Okullarda maske ve benzeri hususlardaki standartlar da belirlenmişti. Bu kılavuz çerçevesinde öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için bir takım rehberler hazırladık. Bunların ne şekilde uygulanacağının ayrıntısını da devam ettireceğiz. Teneffüsler ve benzerlerinde neleri yapacakları konusunda da her şey bu kılavuzlarda yer alıyor. Maske tedariği bakanlığımız tarafından sağlanacak. Okullarımızın uyması gereken hijyen standartları konusunda bir takım kılavuzlar hazırlamıştık. Denetleme için 2 bin denetmenimiz sahalardalar.

"Okulun ilk haftasında özel bir uyum programı ortaya koyacağız. Öğretmenlerle ilgili daha önce bir çalışmamız olacak, çocuklarımız için bir hafta boyunca uyum çalışması devam edecek. Okullarımızın temizliği için personel alımımız devam ediyor. Okullarla ilgili ihtiyaç kalemleri tek tek çıkarılmış, nelere ihtiyaç olduğu somut olarak ortaya konulmuştur. Buna uygun şekilde okullarımıza mali destek vermek ve diğer teknik destekleri sağlamak için de gereken planlamaları yaptık. İl müdürlerimizle bir toplantımız var. Kısa zaman içerisinde öncelikli okullarımızdan başlamak üzere bu destekler ulaştırılacak. Bakanlık bürokratlarımız risk analizlerine katılıp o illerdeki çalışmaları takip etme imkanı bulacaklar. Bilim Kurulu'nu bilgilendirmeyi ve önümüzdeki yol haritasını ortaya koymayı planlıyoruz.

"Çocuklarımız ve öğretmenlerimizin 31 Ağustos'ta başlayacak eğitim öğretim yılını şimdiden kutluyorum. Toplumun her bir bireyini salgınla mücadele kapsamında sorumluluk almaya davet ediyorum.

"Yüz yüze eğitimin hangi yaş gruplarında başlayacağına bilim insanlarımızla karar verip ayrıntılarını paylaşacağız.

"Sınava giren öğrencilerimizle ilgili olarak müfredat içeriği ve onlara yönelik olarak yapılacak destek çalışmaları konusunda planlamalar yapılıyor.

"Biz aşamalı ve seyreltilmiş derken aslında belli sınıf düzeylerinin öncelikli olarak açılmasından, derslerin ve konuların seyreltilmesi, belirli konuların belirli noktalarının öncelikle işlenmesini kastediyoruz. Seyreltilme sonunda oluşacak açık uzaktan eğitimle, canlı eğitimle ve EBA TV vasıtasıyla düzeltilecek."