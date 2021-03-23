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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca, vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

23 Mart 2021 13:23

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı. Buna göre; vakaların en çok azaldığı iller Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur olarak sıralandı. En çok artış olan iller ise; Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul, Erzincan oldu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda son bir haftada, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri paylaştı.

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Buna göre, yüz bin nüfusta görülen vaka sayısı; Kastamonu'da 118,23'den 197,41'e, Çankırı'da 47,29'dan 122,64'e, Yalova'da 200,33'ten 275,31'e, İstanbul'da 178,25'ten 251,12'ye, Erzincan'da 53,75'ten, 124,13'e yükseldi.  

Vakaların en çok azaldığı iller ise Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur oldu.

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