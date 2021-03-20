T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı

Samsun, 508,97 ile geçen hafta 100 bin kişi başına en çok vaka görülen kent oldu

20 Mart 2021 22:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncellenen illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu. Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.

Bakan Koca açıklamasında "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 4 haftalık durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 16 Şubat, 2 Mart ve 6 Mart ve bugün (16 Mart) yayınladığı haftalık vaka dağılımı haritasında İstanbul, Ankara ve İzmir'in değişimi şöyle: 

İstanbul: 60,19 - 89,90 - 111,57 - 178,25 - 251,12
Ankara:  35,49 - 39, 84 - 54,83 - 68,53 - 107,99
İzmir:  44,39 - 53,42 - 66,47 - 78,75 - 111,41

illere göre vakahaftalık vaka sayısıhaftalık vaka dağılımıcovid
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24