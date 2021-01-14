Sağlık Bakanı Koca, kimleri aşı olmaya davet ettiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından incelemesi tamamlanan ve 'Acil Kullanım Onayı' verilen CoronaVac aşısı için siyasi parti genel başkanlarıyla, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Meclis Başkanı ile görüştü.

Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum."

Erdoğan ve AKP MKYK da aşı oldu

Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP MKYK üyelerinin de aşı olduğunu açıklamıştı.

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