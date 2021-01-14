Erdoğan AKP MKYK üyelerinin de aşı yaptırdığını söyledi, sosyal medyadan tepki geldi; kaçı 65 yaş üstü?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Şehir Hastanesi'nde kendisiyle birlikte AKP MKYK üyelerinin de Covid-19 aşısı olduğunu açıklaması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanmış; ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri aşı olmuştu.

Erdoğan, aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada "Merkez Karar'daki milletvekili arkadaşlarım ve diğer arkadaşlarım burada aşıları yaptırdık, yaptırıyoruz. Başta tüm siyasi liderler olmak üzere, tüm milletvekillerimiz olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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AKP MKYK'da aşı önceliği olan kişilerin sayısı ise 4 (65 yaş üstü)

Erdoğan, AKP MKYK üyelerinin de kendisiyle beraber Covid-19 aşısı yaptırdığını bildirdi. Buna göre; 51 üyeli MKYK listesine bakıldığında, aşıda öncelik sırası dikkate alındığında 65 yaş üzerinde sadece 4 kişi bulunuyor.







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Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyeleri de aşı oldu

Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapılmıştı. Koca'nın ardından Bilim Kurulu üyeleri de aşı olmuştu.

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına tepki

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin MKYK'sı ile birlikte, önceliği olmamasına rağmen aşı olmaları tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, "AKP üyelerinin önceliği nedir?" diye sordu.

İşte o tepkilerden bazıları: