Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP MKYK üyeleriyle aşıya gitti; tüm liderleri ve milletvekillerini aşı olmaya çağırdı

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısı yaptırdı. Aşı kampanyasının teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Merkez Karar'daki milletvekili arkadaşlarım ve diğer arkadaşlarım burada aşıları yaptırdık, yaptırıyoruz. Başta tüm siyasi liderler olmak üzere, tüm milletvekillerimiz olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum" dedi.

Erdoğan'ın aşı olduğu görüntüler canlı olarak paylaşılmazken, Erdoğan, Telegram kanalından yaptığı ilk açıklamada "Ben de aşı oldum... :)" mesajını paylaştı. Daha sonrasında Twitter hesabından o anların fotoğraflarını paylaşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

"Aşı kampanyası teşvik edilirse çok isabetli olacağına inanıyorum"

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Ankara Şehir Hastanemiz olarak hakikaten bütün personeliyle, başhekimiyle, doktorlarıyla, hemşireleriyle burada çok büyük bir mücadeleyi bu Koronavirüs süresi içerisinde sürdürdüler. Aşılarımız gelir gelmez Bakanımız 'İlk aşıyı ben yaptıracağım' dedi ve ilk aşıyı yaptırdı. Ben de aynı şekilde aşıyı yaptıracağım demiştim, bu akşam Merkez Karar'daki milletvekili arkadaşlarım ve diğer arkadaşlarım burada aşıları yaptırdık, yaptırıyoruz.

"Benim şöyle bir istirhamım var, başta tüm siyasi liderler olmak üzere, tüm milletvekillerimiz olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum. Bilim Kurulu'nun belirlediği bir süreç ar, bu sürece göre bunlar da içerisinde.

"Yaklaşık 25-30 milyon doz aşı daha gelecek"

"İlk etapta malum gelen aşı miktarı belli. Şimdi yaklaşık 25-30 milyon doz aşı daha gelecek. Böylece süratle bunu sürdürelim istiyoruz. Nerelerde, bu kampanyayı nasıl sürdüreceğimizi bakanlığımız belirlemiş vaziyette. Ben öncelikle bu süreçte ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum, hastane yataklarında hasta olarak yatanlara Rabbimden şifa diliyorum, yakınlarına sabırlar temenni ediyorum.

"Bütün sağlık çalışanlarına bu süreçte ortaya koydukları performans sebebiyle şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde ortaya konan bu gayretin karşılığı ne bizler nezdinde, ne de Rabbimin nezdinde karşılıksız kalmayacaktır.

"Şu ana kadar 256 bin kişi aşı oldu"

"256 bin kişi şu ana kadar aşı olmuş. Demek ki müracatlar iyi ve hastanelerimizdeki performans da baya iyi. Bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz hakkaten yoğun bir ortaya performans koyuyorlar. Aşı için de belirlediğiniz süreç baya düşük. 5 dakika aşı, 15 dakika da bekleme, istirahat. Böyle bir sürecin içerisindeyiz, onun için de bu süreç içerisinde İhsan Hocam'a teşekkür ediyorum.

"Şu anda bunlar Çin aşısı ama bunun dışında çalışmalar var. Almanya'yla olan irtibatlarımız var, bizim kendi çalışmalarımız var."

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Çinli şirket Sinovac'ın ürettiği CoronaVac aşısına dün acil kullanım onayı vermişti. Onayın ardından ilk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında olmuştu.

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