Sağlık Bakanı Koca'dan "SMA kampanyası" açıklaması
"SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir"
06 Ocak 2021 09:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Millî Piyango özel yılbaşı çekilişinde satılmayan ve Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan üç biletin ikramiye tutarı 75 milyon TL'nin SMA hastası çocuklar için kullanılmasına ilişkin başlatılan kampanyaya ilişkin kişisel sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
"SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir" diyen Bakan Koca, "Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur" ifadesini kullandı. Koca şunları kaydetti:
"SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir."