Sağlık Bakanı Koca'dan 'kelebek etkisi' uyarısı: Küçük bir ihmal tüm Türkiye’yi etkileyebilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına Kelebek Etkisi denir. Vuhan'da ortaya çıkan Koronavirüs'ün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye’yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım" ifadelerine yer verdi.

İlk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana Türkiye'de şimdiye kadar 151 bin 615 vaka ortaya çıktı; 4 bin 199 kişi hayatını kaybetti. Nisan ayı sonunda Türkiye'de normalleşme sürecine nasıl gidileceği gündeme alınmaya başlamış, ilerleyen zamanda da bazı illerdeki ulaşım kısıtlaması ve sokağa çıkma yasakları kaldırılmaya başlanmıştı. Ardından AVM ve berber/kuaförlerin açılması kararlaştırılmış, ayrıca Türkiye Futbol Federasyon, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine karşın liglerin başlatılacağını açıklamıştı. Söz konusu kararlar oldukça tartışıldı. Erdoğan son olarak iki gün önce yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı'nda tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını, okulların bu dönem açılmayacağını ifade etmişti.

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