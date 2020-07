Erdoğan yeni kararları açıkladı: Bayramda tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak, okullar bu dönem açılmayacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda Türkiye'nin 81 ilinde de sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağını duyururken, "Bayramdan sonra bu tür sınırlamalara ihtiyacımız olmayan bir tablo ile karşılaşacağımıza inanıyorum" dedi. Erdoğan, eğitim-öğretim faaliyetlerinin bu dönem için sona erdirildiğini açıklarken, gelecek dönemin eylül ayında başlayacağını söyledi. Bayram sonrasında camilerin de açılacağını söyleyen Erdoğan, "Bir süre sadece öğle ve ikinci vakitleri cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecek" ifadesini kullandı.

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Erdoğan, Van'da ve Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik saldırıya ilişkin konuşurken, "PKK'lıların Van'da yaptığı eylem ile, CHP'lilerin Adana'da yaptığı saldırı, farklı araçlarla da olsa aynı gayeye yöneliktir. Siyasette kurdukları ittifakı sahada mazlumlara saldırmak üzere genişletenlerin hesabını milletimiz sandıkta görecektir" dedi. Erdoğan, 'CHP'nin yaptığı şeyleri demokrasi kılıfıyla örttüğünü' iddia ederken "Türkiye, 2023 hedeflerine ulaşmakla kalmayacak, aynı zamanda bu hastalıklı siyasetin temsilcilerinden de kurtulacaktır" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"PKK'lıların Van'da yaptığı eylem ile, CHP'lilerin Adana'da yaptığı saldırı, farklı araçlarla da olsa aynı gayeye yöneliktir. Siyasette kurdukları ittifakı sahada mazlumlara saldırmak üzere genişletenlerin hesabını milletimiz sandıkta görecektir. Milletimizin eli yakalarından eksik olmayacaktır. Geçmişte ülkemizin her meselesi gibi kanayan bu yarayı da çözmek için gayret göstermiştik. Bu samimi mücadeleyi en ağır ifadelerle itham edenlerin bugün 3-5 milletvekilliği için düştükleri zelil hali ibretle takip ediyoruz. Amacı halka ve hakka hizmet olmayan proje siyasetçilerin düşecekleri durum budur. Her türlü kepazeliği sergileyip üzerini demokrasi kılıfıyla örtmeye çalışanlar için yolun sonu görünmüştür. Demokrasi ve milli iradeden ümidi kestikleri için cunta, darbe, kaos, felaket çığırtkanlığı yapanlar, cevabı her zaman olduğu gibi milletimizden alacaklardır.

"Türkiye önümüzdeki dönemde sadece salgını yenmekle ve 2023 hedeflerine ulaşmakla kalmayacak, aynı zamanda bu hastalıklı siyasetin temsilcilerinden de kurtulacaktır. Bir kez daha salgın döneminde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız başta olmak üzere hizmet için canla başla çalışan Vefa Destek Grubu'na teşekkür ediyorum. Tüm emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum.

"Türkiye'nin fiziki mesafeye riayet, sağlık sistemini güçlü tutmak gibi başlıklar etrafında topladığımız salgınla mücadele başarıyla sürüyor. Bizim salgının üstesinden gelmemiz yetmiyor, küresel düzeyde tamamen ortadan kalkması sorunun tüm dünyada çözümüyle mümkündür. Bazı ülkelerde salgın daha yeni hız kazanmıştır. Yıllarca sınırlarımızı kapatıp salgının bitişini bekleyemeyiz. Yapmamız gereken hayatımızı salgın gerçeğine göre yeniden düzenlemektir. Hiçbir şey birkaç ay öncesi gibi olmayacak. Hayatımızı bundan sonra salgın hastalıklara karşı yeni döneme göre yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak tanımlıyoruz. Diğer insanlarla temasımızın olduğu her yerde maske kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz. Her yerde diğer insanlarla aramızda 1,5-2 metre fiziki mesafe bırakmaya özen göstereceğiz. Salgınla mücadelenin en etkili yöntemi olarak ifade ettiğimiz maske, mesafe ve temizlik üçlüsü hayatımızın vazgeçilmez parçaları haline gelecektir. Sağlık hizmetleri ve temizlik malzemeleri konusunda ülkemizde hiçbir sıkıntı yoktur. Tedavi görev vaka sayısı oldukça düşük düzeydedir. Hizmete açtığımız yeni hastanelerle, istihdam ettiğimiz yeni personellerle sağlık altyapımızı güçlendiriyoruz. Perşembe günü Japonya Başbakanı Abe ile Başakşehir Şehir Hastanemizi açıyoruz. Yeşilköy ve Sancaktepe'de 45 günde inşa ettiğimiz biner yataklı hastaneler de tamamlanmak üzeredir. Son 2 ayda elde ettiğimiz tecrübeler sayesinde hem tedbir, hem teşhis, hem de tedavi konusunda ciddi bir birikime sahip olduk. Ülkemizin bu konudaki başarılı çalışmaları dünya çapında bir model olarak kabul edilir hale gelmiştir.

"Hayata geçirmeye başladığımız normalleşme takviminin sürmesi ancak vaka sayısının sıfırlanmasıyla mümkündür. Salgının seyrinde olumsuz bir durum olursa bazı tedbirleri çok daha sert uygulamak zorunda kalabiliriz. Belirlenen kurallara uyulmasını rica ediyorum. Bu her birimizde özellikle destek vermemiz gereken, kurallara riayet etmemiz gereken, neticeye ulaşabileceğimiz bir mücadeledir. Tek bir ihmalin dahi ağır sonuçlar ortaya çıkarabildiği bu süreci hep birlikte sahiplenmeliyiz.

"Tüm kurumlarımızın işbirliğiyle hazırladığımız normalleşme takvimini adım adım hayata geçiriyoruz. Genel olarak bu uygulamanın sorunsuz yürüdüğünü görüyoruz. Bir önceki hafta şehirlerarası giriş çıkış yasağını kaldırdığımız 7 ilimize 9 ilimizi daha ilave etmiştik. 15 ilimizde cumartesi gününden beri devam eden ve yarın gece sona erecek sokağa çıkma sınırlamasına riayet eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

"Çay hasadı için Karadeniz'e gitmek isteyen vatandaşlarımız yarın geceden itibaren yola çıkabileceklerdir. Aynı şekilde tarım, hayvanacılık, sanayi ve ticaret faaliyetleriyle ilgili vatandaşlarımıza kolaylık sağlıyoruz. Günlük hayatı kolaylaştırmak, ekonomiyi canlandırmak, istihdamı artırmak için yeni atımlar atıyoruz. Salgın döneminde alınan tedbirlerden olumsuz etkilenen vatandaşlarımızı da ihmal etmiyoruz. 5,5 milyon dar gelirli vatandaşımıza 1000'er lira nakit desteği saldık. 4,5 milyonu aşkın vatandaşımıza 6 milyar lira kaynak aktardık. Son iki ayda 10 milyon vatandaşımıza 10,5 milyar lira karşılıksız nakit desteği vererek milletimizin yanında olduğumuzu gösterdik.

"Türkiye'nin destek programları bazı ülkelerin açıkladığı gibi kağıt üzerinde falan değil, fiilen uygulamalardan oluşuyor. Şekillendirdiğimiz normalleşme takvimini sürdüreceğiz.

"Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde dikkat çekilecek hususlara ilişkin rehberler yayınlandı. Arefe gününden bayramın son gününe kadar 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bayramdan sonra bu tür sınırlamalara ihtiyacımız olmayan bir tablo ile karşılaşacağımıza inanıyorum. 24 Mayıs Pazar günü saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabilecekler. 15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. Cezaevlerinde bir süredir yapılmayan kapalı görüşleri haziran ayı itibariyle yeniden başlatıyoruz. Açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle gönderilmiş 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay uzatılmıştır. 29 Mayıs cuma günü cuma namazı ile birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre sadece öğle ve ikinci vakitleri cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. MEB'e bağlı okulların eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı eylül ayında başlayacak. Kurs ve benzeri faaliyetler kendi takviminde devam edecektir. Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecek.

"Koronavirüs salgınıyla mücadele ederken ülkemizin kalkınması için gereken çalışmaları da ihmal etmiyoruz. Geçtiğimiz hafta 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son blokunu yerleştirme törenini gerçekleştirdik. Yargı başta olmak üzere pek çok alanla ilgili reform hazırlıkları kesintisiz devam ediyor. Ardından bayramdan sonra DSİ'nin barajlarının açılışlarını yapacağız. Salgın sonrası dünyada yeniden şekillenecek siyasi ve ekonomik iklimi nasıl lehimize değerlendireceğimizin planlarını yapmaya başladık. Ağustos ayında büyük oranda tamamlanacak takvimle birlikte daha büyük bir atılım içine gireceğiz.

"Adeta tüm dünyanın can derdine düştüğü böyle bir dönemde dahi ülkemize yönelik kurulan tuzakların kesintisiz sürdüğünü görüyoruz. Türkiye son 7 yıldır diğer alanlarla birlikte ekonomide de kahramanca mücadele etmektedir. Geçtiğimiz hafta döviz kuru üzerinden ekonomimize bir kez daha saldıranlar... 2018 Ağustos'unda maruz kaldığımız sinsi saldırının ardından aldığımız tedbirlerle bu atağı boşa çıkarmayı başardık. Ülkemize karşı ekonominin kurallarıyla izah edilemeyecek bu tür kumpaslara girişenlere bunun bedelini ödetiyoruz. Salgın döneminde verdiğimiz kredilere dahi gözünü dikip 2-3 katı faizle yurt dışına çekmeye çalışanları hezimete uğrattık. Bu alçak oyuna alet olanları da dikkatle takip ediyoruz. Ülkemden yurt dışına döviz kaçıranlarla ilgili asla merhametimiz olmayacak.

"Bölgemizdeki gerginlik alanlarındaki mücadele giderek kızışıyor. Türkiye farklı bir konuma yükselmiştir. Suriye'den Libya'ya kadar ülkemizin karşısında olan herkesi desteklemeyi temel politika haline dönüştürenleri pozisyonlarını gözden geçirmeye davet ediyorum. Türkiye'ye karşı hala eli kanlı teröristlerin, çıkarcı lobilerin yanında yer alanların gerçekleri görmesini diliyorum. Balkanlardan Akdeniz'e, Kuzey Afrika'dan Güney Asya'ya kadar bu gerçekleri görmek mümkündür."