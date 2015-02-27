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Politika

Sağlık Bakanı iddia etti: Baz istasyonlarından çekinmeye gerek yok

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bir hastanenin yakındaki bulunan baz istasyonu ile ilgili soruları yanıtladı

27 Şubat 2015 12:28

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji eğitim ve Araştırma Hastanesi binası yakınlarındaki baz istasyonunun tehlikeli olup olmadığına ilişkin olarak, "Bugünkü bilimsel birikimle baz istasyonlarından çekinmeye gerek yoktur" ifadesini kullandı.

CHP'li Aylin Nazlıaka'nın kanser tedavisi veren bir hastanenin bahçesine baz istasyonu kurulmasına ilişkin soru önergesini yanıtlayan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"Mevcut bilimsel verilere göre cep telefonunun tek ve vazgeçilmez ara birimi olan baz istasyonlarının kansere sebep olduğu veya insan sağlığını olumsuz etkilediğine ilişkin bir kanıt bulunmamaktadır. Her iki sistem için de kanser artırdığına dair net bilimsel veri yoktur. Bugünkü bilimsel birikimle baz istasyonlarından çekinmeye gerek yoktur."

 

'Kira getirisi yıllık 25 bin TL'

 

"Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi binası içinde olan söz konusu baz istasyonu, 2009'da kurulmuştur. 2014 itibarıyla bina dışına yaklaşık 100 metre uzaklıkta kullanımda olmayan park alanının arkasına taşınmıştır. Yıllık kira getirisi 25 bin liradır. Hastane bahçesinde bulunan baz istasyonunun kurulumu aşamasında ve kurulduktan sonra gerekli ölçümler yapılarak güvenlik sertifikası BTK'ca verilmiştir"

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