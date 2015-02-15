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Politika

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu: Anayasa Mahkemesi'ne güvenmiyoruz

Mehmet Müezzinoğlu, güvendikleri tek yerin milli irade olduğunu söyledi

15 Şubat 2015 01:30

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Anayasa Mahkemesi'ne güvenmediklerini belirterek, "Millete zulmeden haktan hukuktan yana olmayan, insan haklarını ikinci plana atan anlayışa asla güvenmiyoruz" diye konuştu.

DHA'nın haberine göre, AKP Kırklareli Kadın Kolları 4. Olağan Kongresi’nde, konuşan Müezzinoğlu, "Zaman zaman diyoruz ki, biz Anayasa Mahkemesi’ne güvenmiyoruz. Evet güvenmiyoruz. Millete zulmeden haktan hukuktan yana olmayan, insan haklarını ikinci plana atan anlayışa asla güvenmiyoruz. Bizim güvendiğimiz bir yer var milli irade” dedi.

Müezzinoğlu şunları söyledi: "Gencecik kızlarımızı 18 -20 yaşındaki çocuklarımızı 'ben doktor olmak istiyorum, ben avukat olmak istiyorum, ben mühendis olmak istiyorum' diyen kızlarımızı 'ben okuyarak ilim sahibi olmak istiyorum' diyen kızlarımızı üniversite kapılarının önünde sürüm sürüm süründürdüler. Hiç utanmadan hiç sıkılmadan milli iradenin 411 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden anayasa değişikliğini o Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne götürdü.

Anayasa Mahkemesi de insan haklarından yana, hak ve özgürlüklerden yana olması gereken Anayasa Mahkemesi "üniversiteye başörtüyle girilemez" diye hüküm verdi. Zaman zaman diyoruz ki biz Anayasa Mahkemesi'ne güvenmiyoruz. Evet güvenmiyoruz. Millete zulmeden haktan hukuktan yana olmayan, insan haklarını ikinci plana atan anlayışa asla güvenmiyoruz. Bizim güvendiğimiz bir yer var milli irade. Milletin hak ve hukukunu yanında durduğumuzda haktır hak. Bir kadının başını örtüp örtmeyeceğine, bir kadının şekline ne devlet ne de herhangi birinin böyle bir hakkı olamaz olmamalıdır." 

 

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