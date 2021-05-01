Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan BioNTech’in ikinci doz uygulamasının ertelenmesine ilişkin açıklama

Ramazan Bayramı sonrası için vaka sayısında 5 bin altı hedefinin gerçekleşeceğine inandığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ben bu sayının bayram sonrasında olabileceğine inanıyorum. Şimdiden 30 binli rakamlara inmeye başladı. Bu hedefe ulaşabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Bakan Koca ayrıca, BioNTech’in ikinci doz uygulamasının ertelenmesine ilişkin olarak da, "Bilim Kurulu’nda dünyadaki örnekleri değerlendirdik. 6-8 haftalık zaman diliminde tek doz aşının yüzde 80’e varan oranda koruduğunu değerlendiren çalışmalar var. Birçok gelişmiş ülke, 3-6 aylık uygulamaya geçti. Türkiye için 6-8 hafta arayla uygulanmasına karar verildi. Yeni uygulamadan yararlanmak isteyenlerin önceki randevularını değiştirebileceğini bildirdik. Ama bir iletişim sorunu yaşandı ve giderildi" açıklamasında bulundu.

“Yoğunluğun yaşandığı sahil kentlerinde denetimler daha yoğun olacak”

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’nin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan 17 günlük kapanma kararıyla beraber büyük şehirlerden sahil kentlerine akın eden vatandaşları önlemlere karşı uyardı. Salgın riskinin azaltılması için sahil kentlerinde yeni tedbirlerin devreye sokulup sokulmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Koca, “Özellikle 17 günlük zaman diliminde İçişleri Bakanlığımızın kontrollü denetimleri var. Bu denetimler planlandığı şekilde zaten sürdürülecek ama yoğunluğun yaşandığı yerlerde denetimlerin daha da yoğun olabileceğini söyleyebilirim” dedi.

Bakan Koca, binlerce insanın Bodrum’a akın etmesiyle ilgili gelen “Çeşme-Bodrum mutasyonu” benzetmesine ilişkin olarak da, “Bunun bir mutasyona sebep olabileceğini düşünmüyorum ama kapalı ve kalabalık ortamlarda bir araya gelmelerle, vaka artış riski taşıdığını söyleyebilirim” diye konuştu.

“Aşıların sevkinde çok sorun yaşanıyor”

Öte yandan aşıların sevkinde çok sorun yaşandığını ifade eden Bakan Koca şunları kaydetti:

“Dünyada aşı savaşının olduğunu hep söylüyorum. Hiçbir ülke hedeflediği aşıyı tedarik edemedi. Buna aşı üreticisi olan Almanya gibi ülkeler de dahil. Erken dönemde alabileceğimiz aşılarla ilgili sözleşmeleri yapmak üzere yoğun gayret gösterdik. Sözleşmelere niye uyulmuyor? Şirketlerin uyumunda sorun yok, fabrika üretimde problem yok ama ülkeler öncelikle kendi vatandaşlarını aşılamak istedikleri için üretimi ağırlıklı içeride kullanıyorlar. Eğer sözleşme gereği nisan sonuna 100 milyon aşı gelmiş olsaydı şu an hiçbir sorunumuz yoktu. Çin aşısı, tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek. Ayrıca Sputnik V aşısının Acil Kullanım Onayı da bugün (dün) çıktı.

“Yaz döneminde 18 yaş ve üstünün aşılanmasını tamamlamakta kararlıyız”

Yaz döneminde 18 yaş ve üstünün aşılanmasını tamamlamakta kararlıyız. Belirlediğimiz hedef kitle 65 yaş üstünü, yüzde 90’ın üzerinde aşılamayı amaçlıyoruz.”

“Mayıs ayı için 1 milyon 100 bin doz daha BioNTech verecekler”

Şu ana kadar BioNTech’ten 5 milyon doz aşı teslim edildiğini belirterek, “İlave olarak mayıs ayı için 1 milyon 100 bin doz daha vermeyi planladılar” diyen Bakan Koca, “Uğur (Şahin) Hoca ile gece yarım saatten fazla konuştuk. Zaten sürekli olarak görüşüyoruz. Haziran ayında 30 milyon doz aşıda sorun olmadığını söyledi” dedi.