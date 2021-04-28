BioNTech aşısında ikinci doz randevulara erteleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada BioNTech aşılarında ikinci dozun 6-8 hafta arasından yapılacağını duyurmuştu. Bakan Koca'nın açıklamalarından sonra Alman aşısında ikinci doz randevuların ertelendiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan NTV'ye yapılan açıklamaya göre; BioNTech aşısı için alınan ikinci doz randevuları ertelenecek ve randevu alan vatandaşların da randevuları 6-8 hafta olacak şekilde değiştirilecek. İkinci doz randevu almış olanlara SMS ile bilgilendirme yapılacak.

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