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Koronavirüs

BioNTech aşısında ikinci doz randevulara erteleme

28 Nisan 2021 19:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada BioNTech aşılarında ikinci dozun 6-8 hafta arasından yapılacağını duyurmuştu. Bakan Koca'nın açıklamalarından sonra Alman aşısında ikinci doz randevuların ertelendiği bildirildi. 

Sağlık Bakanlığı'ndan NTV'ye yapılan açıklamaya göre; BioNTech aşısı için alınan ikinci doz randevuları  ertelenecek ve randevu alan vatandaşların da randevuları 6-8 hafta olacak şekilde değiştirilecek. İkinci doz randevu almış olanlara SMS ile bilgilendirme yapılacak.

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