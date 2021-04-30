Araştırma: BioNTech'in tek dozu yeterli değil

Büyük Britanya'da yapılan araştırmada, tek doz Pfizer/BioNTech aşısının, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) varyantlarına karşı tam koruma sağlamayabileceği belirtildi.

Sağlık çalışanlarına yapılan Pfizer/BioNTech aşısının ardından bağışıklık durumları incelendi. The Imperial College tarafından yapılan araştırmaya göre, daha önce enfekte olmamış kişilerde aşının tek dozunun zayıf bir etki yarattığı ve Koronavirüs mutasyonlarına karşı risk oluşturduğunu söyledi.

Çalışmada, orta şiddette ya da asemptomatik olarak hastalığı geçirenlerin, daha bulaşıcı olan İngiltere ve Güney Afrika varyantlarına karşı gelişmiş korumaya sahip olduğu anlaşıldı.

Hastalığı hiç geçirmemiş ve Pfizer aşısını tek doz olanların bağışıklık direncinin ise varyantlara karşı düşük olduğu, bu kişilerin daha fazla risk taşıdığı da belirtildi.

Araştırma yürütenlerden Profesör Rosemary Boyton, "Bu durum, kişileri virüsten korumak için aşının ikinci dozlarını almasının önemini vurguluyor. İlk doz aşısını yaptırmış ve daha önce Covid-19 olmamış kişiler, dolaşımda olan varyantlara karşı korunmuyor" ifadesini kullandı.

Türkiye'de yeterli doz aşı olmaması nedeniyle ilk doz ve ikinci doz arasında 4 hafta olarak uygulanan bekleme süresi, 6-8 hafta arasına çıkarılmıştı.

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