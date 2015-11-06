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Sağlık Bakanı: 91 kişi sahte içkiden zehirlendi,27'si kesin 30 kişi öldü

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, sahte içki ve mantar zehirlenmelerine ilişkin açıklama yaptı

06 Kasım 2015 14:51

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,  91 kişinin sahte içkiden zehirlenerek hastanelere başvurduğunu, bunlardan 27'sinin yaşamını yitirdiği 3 kişinin de adli tıp raporunun beklendiğini açıkladı. 2 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan mantar zehirlenmesine ilişkin de açıklama yapan Müezzinoğlu, "Yaklaşık 67 hasta, hastanelerimize mantar zehirlenmesi nedeniyle müracaat etmiştir" dedi.

Mehmet Müezzinoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından  düzenlenen ’Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane’nin Tıp Tarihindeki Yeri ve Önemi’ konulu toplantıdaki konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 
 
Bakan Müezzinoğlu, sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısıyla ilgili bir soru üzerine, "Metil alkol zehirlenmesi teşhisiyle otopsi sonuçlarıyla adli olarak 27 vakamızı kaybettik. Şu anda Adli Tıp’ta rapor bekleyen 3 vefatımız var. Hastanelerde yoğun bakımda 8 vakamız var. 5 vakamız servislerde tedavi ediliyor. Toplamda alkol zehirlenmesiyle gelen 91  vatandaşımız oldu. Medyada 28 kayıp diye geçiyor, ancak alkol alıp da farklı sağlık sorunları olanları da bu kategoriye koyulduğunda sayı tabi ki tartışılabilir bir sayıya gidebilir. Fakat özellikle metil alkol zehirlenmesi teşhisiyle adli tıp raporu aldığımız 27 vakamız var. 3 vakada ise Adli Tıp raporunu bekliyoruz" şeklinde konuştu.
 

Mantar zehirlenmesi


 
Mantar zehirlenmesi olaylarıyla ilgili de konuşan Mehmet Müezzinoğlu, 2 kişinin mantar zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Müezzinoğlu,  "Yaklaşık 67 hasta, hastanelerimize mantar zehirlenmesi nedeniyle müracaat etmiş. Tedavileri devam ediyor. 2 vatandaşımızı kaybetmiş durumundayız. 10 vakanın ise tedavisi devam ediyor" dedi.  Öte yandan vatandaşlardan doğada toplanılan mantar konusunda duyarlılık beklediklerini kaydeden Müezzinoğlu, "Doğadan toplanılan mantarın mutlaka iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Mantarları gelişi güzel değil, bildiğimiz mantarları tüketecek duyarlılığı göstermeliyiz. Bir de ilk saatlerdeki ’akut’ dediğimiz en ufak şikayette mutlaka erkenden hekime müracaat etmek veya ALO 114’ten bilgi almak  gerekir. Ne kadar erken hastanelere gelinirse vakalarımızı o kadar sağlıklı bir şekilde yaşama tutundurabiliyoruz" diye konuştu
 

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