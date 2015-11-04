İstanbul'da 2 kişi mantardan zehirlenerek hayatını kaybetti

İstanbul'da yedikleri mantardan zehirlenen iki kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise tedavi altına alındı. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Rıza Odabaş ilkbahar ve sonbaharda mantar zehirlenmelerinin sık görüldüğünü belirterek, "Zehirlenenler tedavi olmazlarsa ölümcül risklerle karşı karşıya kalabiliyorlar" dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; İstanbul'da ormanlık alanlardan topladıkları mantarları yiyen 20 vatandaş zehirlendi. Son 10 gün içinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne mantar zehirlenmesi nedeniyle başvuran 20 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 18 kişi ise hastanede tedavi edildi.

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Rıza Odabaş ise mantar zehirlenmelerinin ilkbahar ve sonbaharda sıkça görüldüğüne dikkat çekerek, "Tabii ki çok önemli bir durum, genellikle köylüler o bölge yaşayanlar mantarları tanıyorlar. Ama esas sıkıntı o köye o bölgeye gelen yabancılar. Mantarları tanımıyorlar, bilmiyorlar ya da daha önce köylerinde yedikleri mantarlara benzeterek ilgili mantarlar yemek suretiyle çok ciddi olarak hastalarda bir tablo meydana geliyor.

Hayati açıdan hastalar inanılmaz derecede risk altındalar. Tedavi olmazlarsa hastalarda ölümcül risklerle karşı karşıya kalabiliyorlar. Son 10 gün içerisinde yirminin üzeride hastamız bize mantar zehirlenmesiyle başvurdu. Bu hastalardan maalesef 2 tanesini biz kaybettik. Bir tanesi karaciğer nakli oldu, bir tanesi karaciğer nakli için sırada bekliyor" şeklinde konuştu.

Topladığı mantardan zehirlenerek tedavi alınan 26 yaşındaki Hüseyin Yıldız ise “Mantar toplamıştık arkadaşlarla, ben kendim iki tane almıştım. Bir tanesini evde sobanın üstüne koydum. Köydekinden sanarak aynı mantardan diye topladık ama tabi anlayamadık. 3-4 saat sonra mide bulantısı, ishal başladı. Gece çok istifra edince direk hastaneye geldik, zehirlendiğimizi söylediler. Organlarımıza zarar vermeye başlamış. Gelmeseydik ölüme kadar götürebiliyordu” dedi.