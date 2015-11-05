İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 28'e yükseldi

İstanbul'da alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Son açıklamaya göre, sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 28'e yükseldi.

18 Ekim'den bu yana sahte içki nedeniyle 91 kişi farklı hastanelere müracaat etti.



Tedavi sürecinde elde edilen numunelerden, bu kişilerin alkolden zehirlendiği anlaşıldı.

Şüpheli ölüm vakalarının Adli Tıp Kurumu'nda incelemesi tamamlandı.

Buradaki tespitlerle, alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısının 28'e yükseldiği belirtildi.



Kent genelinde 6 kişinin yoğun bakımdaki tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.