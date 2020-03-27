Sağlık Bakanı: 81 il sağlık müdürüyle telekonferans üzerinden toplantı yaptık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, : 81 il sağlık müdürüyle telekonferans üzerinden toplantı yaptıklarını duyurdu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, "Ülkemizin 81 ilinin sağlık müdürüyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz." ifadesini kullandı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle, 26 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini, bin 196 kişiye de tanı konduğunu açıkladı.

Böylece Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı toplamda 75 kişiye yükselirken, vaka sayısı ise 3 bin 629'a yükselmiş oldu.

TIKLAYIN | Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 16 kişi daha hayatını kaybetti; vaka sayısı 3 bin 629 oldu